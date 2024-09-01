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首頁　>　彰化縣

低碳家園一起來！彰縣「銀級」認證村里數 中台灣第一名

彰化縣秀水鄉金陵社區的生態堆肥農園成效良好，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區的生態堆肥農園成效良好，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

2024/09/01 21:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕低碳家園一起來！面對氣候變遷的嚴峻挑戰，彰化縣全力在鄉里推動生活減碳，今年新增埔鹽鄉、秀水鄉金陵村、芬園鄉大埔村等1鄉2村，獲得環境部低碳永續家園的「銀級」認證，也讓全縣「銀級」認證累計1鄉鎮與12村里，居中台灣之冠，讓減碳不是口號，而是日常！

以往都是推動環保社區，為了讓環保意識更上層樓，縣府團隊全力輔導全縣鄉鎮，以及村里社區落實低碳生活，進而取得環境部的認證。目前全縣累計有10鄉鎮及89村里取得「銅級」認證，加上1鄉鎮、12村里取得「銀級」認證，村里社區的參與率超過9成，成績傲視中台灣。

環保局表示，今年埔鹽鄉取得低碳永續「銀級」認證，非常不容易，在鄉長許文萍的支持下，透過閒置空地綠美化、垃圾減量、資源回收、在地飲食、推廣設備節能與太陽光電系統等措施下，終於取得「銀級」認證。

環保局指出，今年新增「銀級」認證的，除了埔鹽鄉以外，還有秀水鄉金陵村與芬園鄉大埔村，其中，秀水鄉金陵村推動廚餘堆肥示範區，芬園鄉大埔村推動社區農園，都獲得一致肯定。

秀水鄉金陵村長劉宥慈表示，該社區把老人共餐的蔬果葉菜生廚餘，設置堆肥區來堆肥，不只達到資源回收，也有效達到垃圾減量，還可以自製肥料。

縣長王惠美強調，低碳家園是未來的趨勢，只有從生活落實，才是永續之道。環保局長江培根表示，低碳生活從村里出發，需要政府、地方公所與民眾一起努力，一起向碳排淨零的目標努力。

彰化縣秀水鄉金陵社區老人共餐回收蔬果葉菜進行生廚餘堆肥，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區老人共餐回收蔬果葉菜進行生廚餘堆肥，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區老人共餐回收蔬果葉菜進行生廚餘堆肥，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區老人共餐回收蔬果葉菜進行生廚餘堆肥，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區的園藝小廚房，還有雨水撲滿，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

彰化縣秀水鄉金陵社區的園藝小廚房，還有雨水撲滿，獲得環境部的低碳永續「銀級」認證。（梁秀琴提供）

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