不只除夕發美金紅包！ 鹿港永安宮普度也大撒美鈔

鹿港永安宮今年普度法會準備1元美金綁在紙錢上，發給無形好兄弟，也給有形的眾生，祝人人存款變美金。（記者劉曉欣攝）

2024/08/22 00:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮永安宮依循傳統辦理中元普度，特別準備1元美鈔綁在紙錢上，來撒給好兄弟，許多民眾都來搶美金。主委施炳坤表示，因為永安宮除夕都會發放1元美金小紅包，大受信眾歡迎，所以也在普度法會準備1元美金，不只給無形的好兄弟，也給有形的眾生，希望人人存款都可以變美金！

施炳坤指出，永安宮主祀薛府王爺，宮廟附近就是清代軍隊駐紮地方，因而被稱為「營盤地」，永安宮每年都依傳統辦理普度。

施炳坤說，因為永安宮10幾年來的除夕夜，都會發放1、2000個1元美金的小紅包，每年都是大排長龍，當初會發美金紅包，就是民間想要致富賺大錢，都會說「來去賺美金」，希望民眾在未來一年都能夠「賺美金」。既然美金紅包很受歡迎，才會想到在普度法會撒美金，就是把1元美金綁在紙錢上，總計準備108張的1元美金，民眾拿到美金就放入皮夾當成母錢，紙錢就當場化掉就好。

許多民眾都專程來搶美金，一拿到手就把美金趕快收起來，也有人還帶著籃子或是紙箱，來搶道長「施食」的水果、糖果。

鹿港文史工作者莊研育表示，普度法會的重頭戲就是「登座化食」的科儀，也就是俗稱的「變食」，透過科儀方式，把普施的水果、紅龜、硬幣與白米等等，將食物由一化十，由十化百，由百化千，把食物化成千千萬萬，讓好兄弟都飽餐一頓。

莊研育說，針對有人討論「施食」是給好兄弟，應該要落地才能撿，不能還沒落地就先搶，對於這樣的說法，他認為食物、水果落地也可能受損，還沒落地就接住，也是與時俱進的做法，尤其很多人認為拿到普度法會的祭品可以吃平安，拿到錢幣或美金可以當「母錢」，可以生「錢子」，可以過更好的生活，等到錢幣落地再搶就搶不到了，在落地之前就接住，也算是符合人性的權宜之計。

鹿港永安宮普度法會把祭品「施食」，信眾搶拿吃平安。（記者劉曉欣攝）

鹿港永安宮普度法會把祭品「施食」，有信眾拿水桶來搶拿吃平安。（記者劉曉欣攝）

鹿港永安宮今年在紙錢綁上1元美金，有民眾一拿到就把美金取下收起來。（記者劉曉欣攝）

鹿港永安宮今年普度法會準備1元美金綁在紙錢上，發給無形好兄弟，也給有形的眾生，祝人人存款變美金。（記者劉曉欣攝）

鹿港永安宮普度法會由道長施宣熹（圖右三）坐鎮主持。（記者劉曉欣攝）

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