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利用蔡依林演唱會一票難求 前保全員詐31人得手11萬判刑曝光

胡男（中）在臉書SHOW出蔡依林的演唱會門票，詐得11萬元，圖為他在網咖落網的情景。（翻攝照片）

胡男（中）在臉書SHOW出蔡依林的演唱會門票，詐得11萬元，圖為他在網咖落網的情景。（翻攝照片）

2024/08/13 14:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年初小天后蔡依林展開世界巡演，1月1日台北小巨蛋開唱，票一開賣，立即秒殺，許多人網路高價求票。彰化現年32歲曾經擔任過保全的胡男，見歌迷在網路上瘋狂求票，靈機一動，誆稱手中有票急售，要求歌迷匯款取票，短短一個月詐得11萬。該案經彰化地院審理，判胡男犯31罪，每罪判1年1月，應執行2年4月。

去年初蔡依林「UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋開唱，當時門票開賣秒售罄，許多歌迷見買不到票，於是上網高價求票，希望能目睹偶像風采。

胡男見歌迷非常瘋狂，認為有利可圖，便在臉書、Dcard等平台，以「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、「PetersWang」、「陳新昊」、「一生一世愛著你」、「魂牽夢縈」等匿名帳號向歌迷傳送訊息，誆稱手中有票急售，願以優惠價格賣出，歌迷們信以為真，紛紛要求對方提供帳戶匯款，但匯完款後，卻遲遲拿不到票，也連絡不上對方，才驚覺遭詐騙。警方去年3月在新竹一間網咖逮捕胡男，當時他還在網路上搭訕歌迷行騙。

判決書指出，受騙上當的共有31人，總得手金額為19萬8000元，大部分受害歌迷付2000元，受害最大的是一名王女，她付了11200元。

胡男已與5名受害歌迷和解，尚未和解者均要求法官從重量刑。法官表示，被告各次犯行，因被害法益歸屬於不同受害人而須分論併罰，然均是其個人所犯，其罪質相同，均是侵害財產法益，犯罪時間相差不遠，犯罪手法相同，審酌其詐騙總金額、數罪對法益侵害之加重效應較低，衡量被告責任與整體刑法目的及相關刑事政策，每罪判處1年1月徒刑，依罪責相當及比例原則，應執行2年4月徒刑。

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