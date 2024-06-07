國民黨版財劃法彰化縣試算暴增443億 王惠美全力支持

立法院推動《財政收支劃分法》修正草案，財政部試算顯示國民黨版本下彰化縣可增加443億元，增幅全台第二高，僅次於新北市。（記者張聰秋攝）

2024/06/07 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕立法院推動《財政收支劃分法》修正草案，財政部試算顯示國民黨版本下彰化縣可增加443億元，增幅全台第二高。縣長王惠美全力支持此草案，表示彰化縣長期受限於統籌分配款，很多建設因此卡住，修法通過後將為非六都縣市帶來重要財政補助，期盼更多經費改善地方建設與社會福利。

王惠美指出，《財政收支劃分法》已經喊了20多年，六都和縣市財源分配不均是事實，20幾年來城市的變化相當多，現況是強者越強、弱者越弱，很多資源都集中在六都，其他縣市都苦哈哈，《財政收支劃分法》修法後如果實行的話，應該要讓所有的縣市有更好的財源，才能有更好的發展。

過去彰化的統籌款墊底，後來倒數第二，國民黨推的《財政收支劃分法》修正草案，旨在確保過去應該有的統籌款不變，多的部分再拿出做分配。王惠美說，這對六都以外都苦哈哈的縣市來說，是很重要的救命財源，是重要的大補丸，尤其，彰化縣是百萬人口縣市，支持國民黨版本方案，縣府才有更多經費來做更多福利，像是住在六都65歲以上長者的健保費，都由中央支付，彰化縣不是二等公民，修法挹注縣市財源是有必要的。

她很高興中央終於願意面對問題，重新審視財源分配不均勻，彰化是六都以外最大縣，她支持《財劃法》進行調控，期盼未來能有更多的經費來建設地方，她也相信，縣民也會支持這樣的政策。

彰化縣長王惠美支持國民黨版的財劃法修正草案，表示彰化縣長期受限於統籌分配款，很多建設因此卡住，修法通過後將為非六都縣市帶來重要財政補助，期盼更多經費改善地方建設與社會福利。 （記者張聰秋攝）

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