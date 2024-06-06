「台版藍可兒」案母女進去沒出來 員林這大樓房價進入平行時空

前方這棟就是財經大樓，後方為員林國宅，兩棟一街之隔，中古屋價格差近2成。（記者顏宏駿攝）

2024/06/06 16:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2008年1月彰化社頭一名劉女與先生吵架後，帶著4歲女兒走到員林財經大樓頂樓，從此「人間蒸發」，該案最重要關係人，也就是劉女的先生昨天傳出失足死亡，「台版藍可兒」恐成「永遠的懸案」。

整個案件沒找到受害人，也沒有出現見血的凶殺，只是一件失蹤案，卻讓曾是員林市發展地標的「財經大樓」淪為「最冤枉的受害者」，近年員林房地產狂飆，房價10年漲逾1倍，但這棟大樓彷佛走進「房價的平行時空」，無限躺平到底。

據了解，財經大樓屋齡28年，10年來成交的件數不到10件，3房2廳3衛浴格局，面積51.42坪，近年賣價均不到500萬元，但與它僅一街之隔的員林國宅，條件相仿，賣價已飆到6、700萬元，甚至有人喊到800萬元，成交件數一件接一件。

近年，員林市因為184公頃市地重劃，房地產狂飆，小資市民苦不堪言，但「財經大樓」的房價始終難以越過500萬元的關卡，成交件數以個位數計，只有零星出租。

服務處就位於財經大樓旁的縣議員張雪如保證，財經大樓自落成以來從來沒有「靈異事件」，也沒有發生「非自然死亡的凶殺案」，這棟大樓清清白白。

一名陳姓仲介說，財經大樓曾經是員林市的重要地標之一，因為它位於「八條通」旁邊，它的大樓管理比員林國宅嚴格，人員出入都要管制，其次房價低都是其優勢，但因為媒體和網路「台版藍可兒」的渲染，房價就是「躺平到底」。她說，會選擇這裡居住或購買的住戶大都是外地人，主要是被它的「低價」吸引，買了之後才知道有「台版藍可兒」之說。

一名承辦「母女失蹤案」的員警說，16年前，監視器尚未普及和優化，母女應該有走出大樓，只是沒有從大門出去，「但因為沒錄到身影」，媒體就大作文章，又因「藍可兒」貼上標籤，讓大樓淪為「受災戶」，就他偵辦刑案的經驗，沒有錄到身影，稀鬆平常，他也希望「此案就此打住」，員林人不要再自己嚇自己。

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