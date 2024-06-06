罕見！規模3.7地震震央竟在和美 「彰化斷層」引在地人關切

彰化深夜傳出地震，令人最震驚的是這起小小的地震，震央竟然是在和美。（擷取自中央氣象署網站）

2024/06/06 04:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的嗎？彰化縣民5日深夜在網路議論紛紛，因為發生芮氏規模3.7的地震，明明就幾乎沒什麼感覺，卻發現震央在彰化縣和美鎮，不少人開始討論起彰化斷層，還上網搜尋資料，才發現原來彰化斷層真的是由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近！

根據中央氣象署資料顯示，5日晚間21時20分在彰化縣和美鎮發生芮氏規模3.7有感地震，深度為21.9公里，震央位於彰化縣政府西方4.4公里。各地測得最大震度為彰化縣彰化市、台中市2級，南投縣、雲林縣1級。

有和美民眾表示，台灣身處地震帶，大大小小的地震也習慣了，但這次傳出的沒感覺地震，內心「震度」卻真不小，因為，完全沒想過和美會成為震央所在。

這起彰化縣地區最大震度只有2級的地震，卻引起民眾在彰化縣最大的臉書社團《彰化人大小事》議論紛紛，全部焦點都在震央「彰化縣政府西方 4.4 公里 ，位於彰化縣和美鎮」，因為和美鎮並不靠山，太難想像和美會成為震央。

不過，也有民眾立刻上網搜尋資料，發現根據經濟部地質調查及礦業管理中心的網站資料，「彰化斷層，為逆移斷層，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近」、「斷層向北可能連接大肚台地西緣的大甲斷層，向南可能連接桐樹湖斷層，長約36公里」，才讓許多人知道，原來彰化斷層就是從和美向南延伸的！

這起小小地震也引發和美鎮民的高度關切，希望縣府或是相關單位應該進行了解這起地震與彰化斷層的關係，才能做好萬全的準備。

原來彰化斷層真的是由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近。（擷取自經濟部地質調查及礦業管理中心網頁）

原來彰化斷層真的是由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近。（擷取自經濟部地質調查及礦業管理中心網頁）

彰化和美鎮5日晚間21點20分發生規模3.7地震，最大震度2級。沒想到這起小小地震，卻引發不少彰化人「震」驚。（圖擷取自中央氣象署）

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