彰化添30測速照相桿！這一支最晚「科技執法」 民眾籲一起啟動

彰化縣和美鎮道周路與鹿和路口的固定式測速桿已安全完成，科技執法的警示牌也做好了，但因為路口要進行改善工程，警方允諾等工程完工才會啟動測速桿。（賴清美提供）

2024/06/06 00:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化民眾關心縣內新增30支固定式測速照相桿何時要啟用，由於警方允諾位於和美鎮市區鹿和路與道周路十字路口的設備，必須等到90日曆天的改善工程完工驗收才能「科技執法」，民眾質疑其它29支測速桿先行上路將造成「一縣兩制」，敲碗30支一起啟動。對此，警方也透露，「一起」宣導效果也比較好！

有民眾表示，彰化縣新增30支固定式測速照相桿，因為是陸續裝設，每裝1支就引起討論，警方都說會宣導至少1個月，也會等全部裝設與驗收完畢。結果，和美鎮道周路與鹿和路的口的測速桿才裝好，就因為路口要進行改善工程，工期為90日曆天，警方允諾將等改善完工驗收後才能「科技執法」，就等於和美鎮的「這一支」至少還要等3、4個月才會上路。

民眾質疑，如果警方讓其它29支先行上路執法，獨獨讓和美道周、鹿和路口的測速桿晚了好幾個月才科技執法，這樣造成「一縣兩制」，也對其它鄉鎮市居民不公平，不如直接30支一起宣導，一起啟動，這樣才合法又合情、合理。

警方指出，「科技執法」測速桿原則上以取締闖紅燈、未禮讓行人與超速為主，其餘各支則是因定制宜，入列入取締的項目，基本上並不會開單告罰。

警方強調，和美鎮道周路、鹿和路新設的測速桿，已允諾會等路口改善工程完工驗收才會啟用，民眾希望這一批新裝設30支測速桿，也能夠一起啟用，不要讓其它29支提前啟用，對於民眾的聲音也已經聽到了，由於「一起」宣導效果確實也比較好，把「一起」啟動納入討論。

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