不再步步驚心！彰縣府爭取前瞻補助 大村鄉學府路增設人行道

彰化縣大村鄉學府路道路多處蜿蜒，且年久未修，經常發生人車碰撞等意外。（彰化縣政府提供）

2024/06/04 21:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉學府路屬坡地路形，多處蜿蜒，人車碰撞等意外事故不斷，彰化縣政府爭取前瞻計畫，獲公路局核定2950萬元經費補助，未來將新設人行道770公尺及路側防護措施，工程將於6月中旬動工，未來學生上課不用再步步驚心。

大葉大學位於山腳路旁山坡，主要通道為學府路及學府路支線，不過這些道路狹小，又年久未修，且未區分人行道路線，加上大學生普遍騎車上下學，時常在這幾個道路路口發生人車爭道，甚至碰撞等意外事故，地方民眾與學生們都希望政府趕緊改善。

彰化縣長王惠美等人今日前往會勘，她表示，學府路路面確實老舊，對此縣府爭取前瞻計畫－校園周邊暨行車安全道路改善計畫，近日核定2950萬元經費，同時縣府挹注經費520萬元，總計3470萬元，改善工程包括增設人行道770公尺、並改善3個易肇事路口及強化路側防護措施等，並結合學生創作妝點人行道，落實與民參與共同營造道路環境。

大葉大學校長方文昌表示，大葉大學校門口到中正東路等多個路口的路面，及行人空間有限，同學騎車上下學，時常在這幾個路口發生碰撞意外，期待完工後，能為所有行人和車輛提供更安全的通行環境，並有效降低車禍率。

大村鄉學府路改善工程包括增設人行道770公尺、並改善3個易肇事路口等。（彰化縣政府提供）

為改善學府路交通環境，縣政府爭取前瞻計畫2950萬元經費補助，彰化縣長王惠美（左3）等人前往會勘。（記者陳冠備攝）

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