揪「粽」送暖！臉書版主林煌凱募粽 8年3萬5600顆贈弱勢

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱（左1），發起愛心粽募集活動。（林煌凱提供）

2024/06/04 16:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱，發起愛心粽募集活動，2天內募集4880顆肉粽，今（4日）贈送給彰化家扶中心。林煌凱表示，臉友都很有愛心，8年來已募集3萬5600顆粽子，有意義的事會繼續做下去。

林煌凱說，臉書成員平時喜愛揪團吃美食，對於響應公益也相當熱情，8年前得知彰化二林家扶兒童想要吃肉粽，因此在網路發起愛心粽募集活動，原本只要200串，沒想到一天就達標，後來每年此時都會舉辦募集愛心粽活動，8年來已募集3萬5600顆粽子。

林煌凱說，近年物價飆漲，8年前一串10顆肉粽才200元，現在已要300元，一度擔心無法達成目標，沒想到在網路貼文，才5分鐘就收到訂單，不到2天就達標，最後募集488串，對此感謝每位善心人士與社友的支持與響應，有意義的事我們會繼續做下去。

這場愛心粽贈送活動在彰化家扶二林服務處舉行，二林鎮長蔡詩傑、彰化家扶主任王震光等人到場發放肉粽。蔡詩傑說，彰化家扶目前照顧縣內3千多名小朋友，這場活動只是拋磚引玉，感謝二林四鄉鎮呷透透版主連續第八年照顧著家扶小朋友，希望這個善的循環，可以一直持續下去。」

「終於有肉粽可以吃了」，家扶兒小駿表示，家中經濟靠阿嬤工作支撐，主要仰賴社會福利資源維持，近年物價飆漲，阿嬤已多年不曾包粽子了，拿到肉粽要趕快給阿嬤分享。

二林鎮長蔡詩傑（中）等人到場發放肉粽。（林煌凱提供）

彰化「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團，連續8年發起愛心粽募集活動。（彰化家扶提供）

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