彰化花壇秘境獨角仙大爆發 遊客驚呼：多到滿出來！

花壇鄉大嶺巷棲息著數量逾300隻的獨角仙，登山健行民眾驚呼「多到滿出來」。（米諾斯提供）

2024/06/03 22:54

〔記者湯世名／彰化報導〕適逢獨角仙繁衍季節，彰化縣花壇鄉大嶺巷有一處天然形成的光臘樹秘境，3條步道上有約30棵光臘樹，其中6棵棲息逾300隻獨角仙，數量大爆發，登山健行民眾驚呼「多到滿出來」，他們呼籲民眾若經過時「動眼勿動手」，大家一起來守護獨角仙，愛牠就別抓牠。

每年5月底、6月初是獨角仙繁殖的季節，早年隨處可見的獨角仙，由於棲地環境遭到破壞，數量已愈來愈少，要見到成群的獨角仙已不容易，不過在花壇鄉虎山巖大嶺巷3條步道，卻有天然的「獨角仙樂園」，平日偶有登山客經過這裡健行踏青，由於這裡的光臘樹有約30棵，加上少有人為干預，因此每年獨角仙都大爆發，今年更誇張，有遊客形容「多到滿出來」。

攝影師米諾斯說，近來彰化地區天氣時而悶熱，時而下雨，為獨角仙創造適宜的活動環境；獨角仙以有雙分叉巨型犄角公獨角數量最多，分散在步道各處的光臘樹（白雞油）上，目前30棵樹中，有6棵樹上棲息逾300隻，且數量還會愈來愈多。

他說，不同於芬園鄉獨角仙生態區是人為復育，花壇鄉大嶺巷的獨角仙是自然繁衍，因此身形都很龐大，不時可見公、母獨角仙為繁衍下一代交配，或者公獨角仙為找伴侶而大打出手。大嶺巷步道知道的人不多，平日偶有登山客會經過這裡健行踏青；登山客看到獨角仙時也都不會去干預或捕捉，大家還會小心翼翼的前進，只要發現步道上有獨角仙，就會幫忙抓起放到光臘樹上，避免被踩踏到或小型車輛輾過。

米諾斯說，獨角仙被民眾抓回家，多半都養不活，希望大家能讓昆蟲回歸大自然，共享自然生態之美，愛牠就別抓牠。

花壇鄉大嶺巷棲息著數量逾300隻的獨角仙，堪稱大爆發。（米諾斯提供）

花壇鄉大嶺巷棲息著數量逾300隻的獨角仙，公獨角仙的犄角相當雄壯威武。（米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法