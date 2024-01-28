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辣模脫了！彰化賽車節落幕 老司機快門閃不停

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

2024/01/28 16:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2024彰化賽車節今天傍晚落幕，場內上演疾速狂飆，場外近百名的SHOW GIRL趁氣溫回暖，脫掉禦寒的皮夾克，香車配辣模，讓「老司機」們過足癮。

彰化賽車節場外有200個攤位，其中50個跟汽車零件有關攤位，這些廠商攤位都有專屬的SHOW GIRL。上週賽事因為強烈冷氣團來襲，SHOW GIRL們怕著了風寒，大都穿著賽車夾克上陣，本週則因氣溫回暖，辣模們脫掉皮夾克，露出性感、撩人的身材，許多遊走國內汽車展場的「老司機」們，把握難得機會拍照，現場快門聲此起彼落。

這些SHOW GIRL 成為場外的吸睛焦點，如何化為買氣？廠商絞盡腦汁。有廠商想出「色飛鏢」遊戲，民眾花50元就可以跟辣模一起玩「色飛鏢」，射中的話，可以獲得廠商推出的商品。另外也有機會跟辣模玩「西八斗（甩子）」，獲勝者一樣獲得商品。

這項賽事獲得台灣極限賽車運動發展協會得到FIA（國際汽車聯合會）的官方認證，上週登場的城市飄移賽，本週登場的是封街拉力賽，是一種道路封閉運動計時賽，在全長5公里的柏油賽道上競速，有超過200位車手同場競技，很不簡單，且不同以往，還有來自日本、韓國、香港、馬來西亞的頂尖車隊參與。

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

彰化賽車節，場內尬賽車，場外show girl辣翻全場。（記者顏宏駿攝）

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