荷蘭碳中和雞蛋1顆台幣8元 「最會下蛋的大縣」組團考察曝原因

荷蘭Kipster蛋雞場，產出全球第1顆「碳中和」雞蛋，每顆雞蛋比有機蛋便宜，5顆裝一盒約1.19歐元（折合台幣約41元）平均1顆8元。（縣府提供）

2023/11/18 16:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台雞蛋產量第1高的彰化縣，蛋雞飼養近2000萬隻、年產雞蛋高達35億顆，被冠上「最會下蛋的大縣」，但飼養環境仍以傳統格子籠為主，為精進飼養環境，縣府組團前往荷蘭考察，造訪荷蘭品牌、Kipster蛋雞場，如何產出全球第1顆「碳中和」雞蛋，且每顆雞蛋還比有機蛋便宜，5顆裝一盒約1.19歐元（台幣約41元）平均1顆8元，相比國內平價雞蛋1顆5、6元沒貴多少。

為何荷蘭碳中和雞蛋1顆只要台幣8元，彰化縣政府農業處表示，荷蘭Kipster雞場採用多層平飼方式，友善雞隻成長環境，蛋雞場的屋頂做太陽能發電，供應雞場電力，用人類剩食加工成雞的飼料，減少生產過程中的廢物和碳排放，並將雞糞製成有機肥料，達成循環經濟，同時以5顆蛋的小包裝在歐洲知名連鎖超市LIDL販售，雞蛋的包裝採用全可回收的紙盒，讓每公斤雞蛋的碳足跡，從4公斤降低到1.3公斤，剩下的用碳交易方式達成，達成在生產過程中，實現碳中和與循環經濟的理念。

考察團由縣長王惠美偕同農業處長邱奕志，以及鄉鎮市農會總幹事，還有雞農代表等人成行，他們在荷蘭進行農業考察，特別造訪Kipster蛋雞場，探討友善雞蛋產業如何平衡生產效益與動物福利，藉由實地參訪，精進國內的飼養方式和環境。

農業處指出，傳統格子籠雞，易受疫病、天候等因素影響，產蛋率忽高忽低，很容易出現市場供需失衡的情況，雞養很多，雞蛋量卻不夠，去年全國共飼養4500萬隻蛋雞，飼養數量高，產蛋率卻不及其他國家同樣飼養規模的8成，而荷蘭從2012年起，禁止採用格子籠飼養雞隻，並以星級數標記友善雞蛋，共分3個等級，級數越高越友善，1星代表每隻雞的活動空間較大、2星包含更多外出空間、3星表示雞隻可以自由外出。

荷蘭Kipster雞場採多層平飼方式友善雞隻，屋頂太陽能發電供應雞場電力，用人類剩食加工成雞飼料，減少廢物和碳排放，並將雞糞製成有機肥料，達成循環經濟。（縣府提供）

彰化縣長王惠美（左2）、農業處長邱恋志（左1）組隊前往荷蘭，考察友善雞場的飼養技術。（縣府提供）

荷蘭從2012年起，禁止採用格子籠飼養雞隻。 （縣府提供）

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