票卡嘛也通！ MOOVO租還車懶人包出爐

彰化縣MOOVO上路滿2年了，目前有1800台單車在全縣88處站點營運，其中，電輔車甚受青睞，車身上面有藍色閃電樣式，以及後座有電池倉並標示電動輔助自行車。（圖由運點科技提供）

2023/09/14 16:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣公共自行車系統2.0，2年前從之前的YouBike全面轉換為MOOVO智慧單車，車輛總數從原本1650輛今年擴增150輛電動輔助自行車，提高到1800輛，造福通勤族、上班族，為方便使用，營運商、運點科技公司開放多種借還車程序，除了手機APP掃碼外，也能持註冊連線過的悠遊卡、一卡通和ICASH的票證實體卡感應借車，使用者選擇多樣。

彰化縣MOOVO上路滿2年了，累計使用人次超過220萬人次，租借站點也由之前接手YouBike僅68處站點，擴大到目前營運中已有88處站點，不少民眾喜歡騎電輔車，也覺得MOOVO單車有手機架配備，友善騎乘者，也有人還是懷念YouBike車款，覺得MOOVO借還車麻煩。

對此，運點科技公司表示，MOOVO借還車設計兩種管道，一是上官網或下載「Ride MOOVO」APP手機程式，輸入個人資訊與付款方式，在APP綁定信用卡，完成註冊後就可以用APP掃碼借車，單車手機架就有QRCode，直接掃碼完成即可依語音導引借還車；另一種是在官網或APP註冊綁定票證，包括悠遊卡、一卡通、ICASH都行，註冊綁定完成後，就能拿上網註冊過的實體卡，直接感應單車靠近頭管處的讀卡機，完成感應就能借還車。

運點科技公司表示，全縣88處租借站點，熱門大站以彰化、員林火車站，以及各校區為主，營運至今，85%使用票證實體卡感應、15%使用APP掃碼解鎖。

MOOVO的電輔車受青睞，營運商教大家辨識方式，車身上面有藍色閃電樣式，以及後座有電池倉並標示電動輔助自行車。

先前因為站點附近的住家，抱怨MOOVO語音導引的聲調吵到住家安寧，運點科技為了敦親睦鄰，於每晚8點到翌日清晨6點，降低音量。

彰化MOOVO借還車也可用上網註冊連線完成的實體卡，包括悠遊卡、一卡通和ICASH，直接感應單車上的讀卡機即可完成借還程序。（圖由運點科技提供）

MOOVO單車上有手機架，架上有QRCode，用手機APP掃碼解鎖，完成借還車程序。（圖由運點科技提供）

MOOVO單車的下管處，靠近頭管處有讀卡機（如綠色框處），民眾可持上網註冊完成的票證實體卡借還車。（圖由運點科技提供）

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