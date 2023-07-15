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    首頁　>　彰化縣

    彰化中華段商業區都更先不做 2次地主說明會沒共識

    彰化市中華段商業區（蚵仔仁）地段，8成私有地、2成縣有地，縣府原打算一起併入警察宿舍公辦都更案，卡在私有地主意見難整合，決定先不做。（記者張聰秋攝）

    彰化市中華段商業區（蚵仔仁）地段，8成私有地、2成縣有地，縣府原打算一起併入警察宿舍公辦都更案，卡在私有地主意見難整合，決定先不做。（記者張聰秋攝）

    2023/07/15 17:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中正路2段與華山路交界東北側的街廓，是彰化市中華段商業區，當地俗稱「蚵仔仁」，去年3月30日縣府施鐵腕，強制拆除占用縣有地住宅並劃設停車格，縣府原希望讓該街廓搭上警察宿舍公辦都更列車一併都更，不料，地主意見分歧，多數觀望，不想參與都更，因此，縣府決定先不做中華段的公辦都更，優先做全部都是公有地的警察宿舍與魚市場都更。

    為配合彰化市鐵路高架化及魚市場遷建，縣府進行彰化市警察宿舍周邊地區都市更新先期規劃案，在先期規劃中，擬一次細分3個單元開發，各是「華山路警察宿舍」、「魚市場」和「中華段商業區」（蚵仔仁）」，只是，縣府召開2次地主說明會，42個私有地主，卻不到一半有意願參與都更，多數觀望甚至少數不要。

    在私有地存在太多不確定之因素下，都市計畫委員會審議全縣第1個公辦都更案，同意讓縣府先公告劃定2處優先都市更新單元「華山路警察宿舍」和「魚市場」，「中華段商業區」只納入都更地區（範圍），未被公告為更新單元。

    建設處表示，中華段商業區8成私人土地、2成縣有地，縣府召開2次地主說明會，有地主擔心自身權益受損，也有不捨長輩留下的土地沒有加入意願，更有臨路地主不想房子經過都更，住家動線被改變，大家意見分歧尚待整合。

    縣府已組成都市更新自主輔導團，將輔導中華段商業區私有地主持續整合，日後盼由「華山路警察宿舍」和「魚市場」公辦都市更新，發揮帶頭的示範作用，也同意都更。

    彰化市中正路2段與華山路交界東北側的街廓，是彰化市中華段商業區，當地俗稱「蚵仔仁」，去年3月30日縣府施鐵腕，強制拆除占用縣有地住宅並劃設停車格，今年繼續做停車用途。（記者張聰秋攝）

    彰化市中正路2段與華山路交界東北側的街廓，是彰化市中華段商業區，當地俗稱「蚵仔仁」，去年3月30日縣府施鐵腕，強制拆除占用縣有地住宅並劃設停車格，今年繼續做停車用途。（記者張聰秋攝）

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