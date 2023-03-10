舊濁水溪整治 挖廢土堆放農地惹議

業者挖農地設置廢土堆置場，引發關注。（照片由民眾提供）

2023/03/10 18:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣舊濁水溪沿岸目前進行河道整治，但埤頭鄉段近來出現四處深約三、四公尺的深坑，面積都超過一個操場大小，由於週邊均無圍籬隔離，有民眾質疑，業者趁整治河川的機會偷挖溪流土方牟利，但縣府表示，這是附近承包舊濁水溪疏濬工程的包商，把挖出的土泥瀝乾的臨時堆置場，業者合法取得土方，至於堆置場是否符合安全規範，他們將派員到現場勘查。

這些深坑位於埤頭鄉舊濁水溪中山高至溪林橋之間，因屬於私人農地格外引人測目，有民眾擔心「廢土集團入侵」因此向本報投訴。

投訴人說，縣府前年開始清疏舊濁水溪北斗橋至中寮橋之間的河道，透過沿岸環境整頓並清除雜草雜樹，使河川視野通透，兼顧水岸環境綠美化景觀，獲得民眾的肯定，但過去的疏濬工程都未挖除溪床泥砂，這次清疏工程竟然對溪中的底泥、沉砂開挖，且直接載往附近的棄土場堆置，造成塵土飛揚，這之間是否有人謀不臧情事，請有關單位查明。

對此，縣府水資處副處長黃俊峰表示，這段舊濁水溪清疏工程，因河道泥砂淤積過多，工程中合併辦理土石標售，也就是業者清理的土石泥砂便歸其所有，因剛挖出的底泥含水量高，所以在附近設臨時堆置場，待乾涸後標售。

黃俊峰表示，「河道清疏工程併辦土石標售」在縣內相當常見，因為河泥砂浹雜廢棄物和垃圾，清理不易，但這種廢棄土又有其價值，因此交由有意願的包商處理，如此也可增加縣庫收入。至於臨時棄土場塵土飛揚問題，他們已要求包商定時灑水，其次挖坑若有出現公安疑慮，他們下週將派員到場勘查並要求改善

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