2輛名車互撞賓士起火車頭全毀 3人輕傷

彰化北斗地政路與中興街口，17日深夜發生車禍，賓士撞向民宅後車頭起火，一旁住戶趕緊接水管滅火。（民眾提供）

2022/12/18 16:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕十次車禍九次快！彰化縣北斗鎮昨（17日）晚深夜發生一起車禍起火事故，2輛價值近500萬的BENZ-S400跟LEXUS-LS系列名車行經地政路與中興路口時，疑似未減速禮讓發生對撞，賓士車頭瞬間起火燃燒，幸好2車駕駛及一名乘客及時跳車逃出，但3人都有擦挫傷等輕傷，現場火勢迅速撲滅，不過賓士車頭全毀，詳細事故原因仍待調查。

該起事故發生過程都被路口監視器拍下，17日晚間11點半左右，一輛銀色LEXUS轎車從中興街往北，一輛黑色賓士從地政路往東，2車行經路口時疑似都未放慢速度，車頭直接互撞，賓士被撞到衝向路口一間機車行，安全氣囊爆開，引擎蓋隨即起火燃燒，駕駛趕緊下車逃命，附近鄰居聽到撞擊聲也跑出來了解狀況，發現起火後趕緊幫忙取水滅火。

消防隊表示，當晚11時38分獲報有車禍火警，到場迅速撲滅火勢，2名車輛駕駛跟乘客共3人都及時逃出車外，其中銀色轎車駕駛周男跟女乘客受有擦挫傷，經送醫後並無大礙，另黑車駕駛盧男胸部撞傷，已自行就醫。

警方初步研判，當時路口紅綠燈進入閃燈狀態，駕駛黑車賓士的盧男，行駛在地政路口號誌為閃黃燈，駕駛銀色車Lexus的周男，行駛在中興路口時號誌為閃紅燈，2車疑似路口未禮讓肇事，賓士車被撞到一旁民宅還起火燃燒，車頭全毀，Lexus車頭也受損不輕，2車3人都受輕傷，詳細肇事原因仍須進一步釐清。

附近鄰居表示，當時夜深，大家都在休息，突然發出強烈撞擊聲就知道撞得不輕，而且還起火，由於一旁就是整排民宅，大家趕緊接上騎樓的水龍頭灌水搶救，消防隊也迅速到場滅火，才未釀成更大傷亡。

彰化北斗地政路與中興街口17日深夜發生車禍，黑色賓士撞向民宅起火，一旁住戶趕緊接水管滅火，以免火勢延燒。（民眾提供）

路口監視器拍到，2車路口都未禮讓，最後發生碰撞起火燃燒，黑車駕駛起火後趕緊跑出車外逃命。（民眾提供）

黑色賓士遭撞後起火，車頭幾乎全毀。（民眾提供）

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