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    首頁　>　彰化縣

    彰化南瑤宮發147萬獎學金國中組錄取率超過8成

    彰化南瑤宮每年頒發兩次獎學金，每次平均約147萬元左右。（彰化市公所提供）

    彰化南瑤宮每年頒發兩次獎學金，每次平均約147萬元左右。（彰化市公所提供）

    2022/07/31 17:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕媽祖的愛不分南北！彰化南瑤宮今天發放媽祖信徒子女獎學金147萬餘元，共有910位國中以上的學子獲獎，只要成績達到申請門檻就可提出申請，完全沒有「彰化條款」，受到少子化的影響，今年國中組錄取率也超過8成！

    彰化南瑤宮每學期各頒發一次媽祖信徒獎學金，也就是每年頒發兩次，今天頒發110學年度第1學期的獎學金，其中；國中300人、每人1200元；高中160人、每人1500元；高職100人、每人1500元；大學300人、每人2000元；研究所50人、每人2500元。

    身兼南瑤宮管理人的彰化市長林世賢表示，媽祖的愛不分區域，因此，彰化南瑤宮媽祖信徒獎學金申請條件，並不限設籍彰化縣，只要成績達到申請門檻，就可以提出申請，各組錄取順序就依照成績高低排序，這次平均錄取率為55％。

    由於國中組發放300人的人數最多，加上少子化的影響，使得今年國中組的錄取率超過8成，逼近9成，也成為錄取率最高的組別。

    林世賢表示，希望獲得獎學金的學子，能夠向媽祖看齊，當自己有能力與機會時，可以多多幫祝需要幫助的人，奉獻回饋社會。

    彰化南瑤宮每年頒發兩次獎學金，每次平均約147萬元左右。（彰化市公所提供）

    彰化南瑤宮每年頒發兩次獎學金，每次平均約147萬元左右。（彰化市公所提供）

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