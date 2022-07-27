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    彰化市長選戰》張東正退黨 林世賢︰團結民進黨對抗分裂國民黨

    民進黨提名林世賢參選彰化市長。（取自林世賢臉書）

    民進黨提名林世賢參選彰化市長。（取自林世賢臉書）

    2022/07/27 20:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣議員張東正今天宣布退出國民黨，讓藍營分裂正式檯面化，爭取連任的民進黨籍彰化市長林世賢表示，這場選戰就是「團結的民進黨」對抗「分裂的國民黨」，團結才有力量！

    林世賢2018年參選從縣議員轉戰彰化市長，順利當選接下前市長邱建富的棒子，林世賢在選戰對手就是國民黨張東正、無黨籍黃玉芬；沒想到，事隔4年之後，國民黨找來黃玉芬入黨，希望能夠強棒出擊，奪下彰化市長寶座，剛好張東正也登記參加初選，最後由黃玉芬贏得初選。

    林世賢表示，國民黨今年爭取彰化市長初選提名的2位人選，1位是先入國民黨再退黨，另一位是政治立場搖擺不定，2人都有如變色龍；而這場選戰就是「團結的民進黨」對抗「分裂的國民黨」，團結真有力，有力才能好好做事。

    黃玉芬今天表示，當初國民黨高層主動來找她，她認為國民黨重視年輕人，也會傾聽年輕的聲音，她才同意加入國民黨；但之後才知道並沒有直接提名，還要參加初選，而登記參選彰化市長的部分，也沒有特別給年輕人加分，最後是靠民調出爐才獲得提名。

    黃玉芬強調，她在民調出爐之後，就主動到對手服務處表達敬重，但因緣際會並沒有碰到，也曾透過政壇大老代為引見，但也沒有如願，但她認為她願意為故鄉付出，這一切都不重要。

    在地人士表示，原本以為這次彰化市長選舉，在國民黨初選結束就告一段落，只是張東正的看板遲遲不下架，確實很讓人覺得奇怪；因為張東正妻子陳銌銌要尋求縣議員連任，都已經換上全新的個人看板，並放在張東正個人看板旁邊，都讓人猜想不透，不知道這對彰化縣政壇「神鵰俠侶」下一步的決定。

    政壇人士指出，張東正如今宣布退出國民黨，卻對參選彰化市長一事「思考中」，而非直接表態參選到底，最根本的原因，就是張東正的妻子也要選縣議員，上回選戰夫妻同時參戰，最後張東正以些微選票落選，也成了張東正從政之路心中最大的痛，普遍都認為就是因為夫妻同時參選，也讓支持力道無法集中。因此，張東正、陳銌銌今年是否再度攜手同時參選，就成為彰化政壇備受矚目的焦點。

    國民黨提名前縣議員黃玉芬參選彰化市長。（黃玉芬提供）

    國民黨提名前縣議員黃玉芬參選彰化市長。（黃玉芬提供）

    前彰化縣議員張東正宣布退出國民黨，對於是否參選彰化市長，只說思考中。（取自張東正臉書）

    前彰化縣議員張東正宣布退出國民黨，對於是否參選彰化市長，只說思考中。（取自張東正臉書）

    前彰化縣議員張東正與縣議員妻子陳銌銌，是彰化縣政壇的神鵰俠侶。（取自張東正、陳銌銌臉書）

    前彰化縣議員張東正與縣議員妻子陳銌銌，是彰化縣政壇的神鵰俠侶。（取自張東正、陳銌銌臉書）

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