讓外國人也能吃到「巷仔內」 員林高中編撰美食雙語刊物
2021/12/22 20:59
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市當地飲食文化有「拉仔麵」、「米糕」等特色美食，每到假日就吸引觀光客排隊購買，其中也有外國人想品嚐卻又看不懂，員林高中語文菁英班發揮走讀精神，採訪21家美食餐館，介紹老闆創業跟餐點特色，並編撰成中英文的「食。員林」美食刊物。員林高中今日將該刊物致贈給員林市圖書館，未來也會放在火車站、商旅等處，提供更多遊客到員林吃透透嘛嗯免驚。
員林市位在彰化心臟處，常有南北兩路過客聚集，飲食文化發展蓬勃，不過常有外地旅客對於員林的「拉仔麵」、「米糕」或「鹹酸甜」等小吃感到好奇，到底要吃哪一家才是「正解」。
為此員林高中3年16班語文菁英班在導師洪儷倩帶領下，從二年級時利用「地球公民」課程走出校園，實地採訪在地「阿興拉仔麵」、「謝米糕」、「新百果山蜜餞」、「蕃薯市八寶冰」等21間店家，以文字與圖片製成刊物，而有別以往，這次還結合所學附註英文介紹。
員林市公所今日接受刊物致贈，公所主秘賴冠宇說表示，這本「食。員林」美食刊物記錄員林傳統小吃到時下網紅打卡等名店，甚至還有中英文對照，豐富性可說是員林美食刊物首創，未來會與學校討論是否加印，或將專刊濃縮成員林美食導覽宣傳折頁，放在火車站、商旅做為旅遊宣傳導覽手冊。