東彰道路土地徵收價購不漲反降 地主：貶低當地行情

彰化縣東彰道路北段新闢工程進行土地徵收協議價購，員林市員水段住民舉認為徵收價遠低於市值，拒絕賤價徵收，要求彰化縣政府重新查估。（記者陳冠備攝）

2021/03/30 20:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣東彰道路北段新闢工程近期進行土地徵收協議價購，員林市員水段每平方公尺縣政府價購僅5500元，但國有財產署於去年5月曾標售一塊相鄰地，每平方公尺可標3萬6229元，相差6.5倍，令地方民眾不滿，認為員林土地年年喊漲，此價購不漲反降，根本是來亂的，貶低當地行情，要求彰化縣政府重新查估。

彰化縣政府工務處表示，地目不同，交易行情也不同，員水段徵收主要為農地，根據近3年周邊土地交易行情，經查估，徵收價與市值並無太大落差。

員林市發展近年突飛猛進，尤其沿著員林大道房價年年喊漲，一坪上看20萬元，東彰道路北段工程員林員水段，離員林大道最近僅200公尺，縣政府委託辦理徵收土地地價查估，每平方公尺5900元，並訂昨日最後期限，否則以每平方公尺5500元強制徵收，當地20多名地主拒絕，急忙向縣議員賴澤民、張欣倩陳情，雙方今在員水路上抗議，「拒絕賤價，強徵家園」。

張姓民眾表示，國有財產署於去年5月間標售一塊員水段673號特定農業用地25.44公尺（約7.7坪），底價43萬8586元，得標價92萬1689元，換算每平方公尺3萬6229元，而內政部不動產實價交易登錄是每坪12萬元，而他的土地就在旁邊，縣府卻訂出每平方公尺5500元徵收，徵收價格實在太離譜。

另有地主指出，員水路是員林市區通往山腳路重要道路，10年前就有人來此開價每坪6萬元，但他們不賣，而近期當地新建案，每坪已喊價30萬元以上，另外離徵收路段不遠200公尺處振興排水，2018年進行改善時也徵收附近土地，當時徵收價每平方公尺7140元，代表當地土地價格年年看漲，結果查估價格卻不漲反降，根本是在開玩笑，貶低當地行情。

張欣倩議員表示，彰化縣政府辦理東彰快速道路北段新闢工程進行用地徵收，但協議價購價格與市值有明顯落差，甚至言明不配合者，強制徵收「價格更差」，忽視民眾權益，怨聲四起，要求縣政府參考市價重新估價；賴澤民說，希望縣府秉持公平、公開、正義精神，好好與民眾溝通，讓本項工程能順利推動

對此，工務處表示，縣府針對東彰道路北段用地徵收已舉辦兩次公聽會，並委託專業不動產估價師聯合事務所辦理土地地價查估作業，根據徵收土地面積、鄰路多寡及近3年周邊土地交易行情，作為協議價購價格，目前沿線已有7成地主同意，另外，地目不同，交易行情當然不同，員水段徵收主要為農地，經查估徵收價與市值並無太大落差，將會派員再與陳情民眾協調溝通。

東彰道路北段新闢工程於2008年11月5日獲交通部公路總局核定補助37.64億元，計畫道路寬度28公尺，長度約10.374公里，起點從彰化縣花壇鄉台74甲線，銜接員林市台76線及東彰道路中段，預計110年7月工程開工。

彰化縣議員賴澤民（左1）、張欣倩（右1）力挺抗議民眾，要求彰化縣政府重新查估。（記者陳冠備攝）

東彰道路北段新闢工程長度約10.374公里，起點從彰化縣花壇鄉台74甲線，銜接員林市台76線及東彰道路中段。（彰化縣政府提供）

東彰道路北段工程20多名地主，拒絕縣府提供協議價購價格，今在員水路上舉牌抗議，「拒絕賤價，強徵家園」。（記者陳冠備攝）

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