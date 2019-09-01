彰化工廠大火濃煙竄天 1男遭燒傷送醫

2019-09-01 12:02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣近來頗不平靜，接連傳出工廠大火，今天上午在彰化市又傳出工廠火災，濃煙竄天，打火弟兄趕往搶救，過程中造成1名男子頭、手遭燒傷送醫搶救，所幸無生命危險。搶救近2個小時後終於將火勢撲滅，工廠嚴重毀損，還有1輛轎車被波及，起火原因釐清中。

這起工廠大火發生在今天上午9時18分，彰化市水尾二路的一棟工廠突然竄出濃煙，旋即冒出熊熊烈焰，彰化縣消防局據報派出16輛消防車與大批消防員趕往搶救，過程中有1名男子疑似為了救火不幸遭燒傷，消防員緊急將他送往彰化基督教醫院搶救，所幸儘管頭、手有20%面積遭二度燒燙傷，但意識清楚，後續仍須觀察。

至於工廠大火在控制後，消防員進入火場逐層樓勘查，發現1樓的1輛轎車遭火勢波及，所幸無人員重大傷亡，火勢直到將近11點撲滅。起火原因已由消防局釐清，不過彰化縣近來接連傳出多起工廠大火，且火勢都相當猛烈，相當不平靜，讓民眾議論紛紛。

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