澳取消簽證 中國富商：還錢來

2019-02-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國億萬富豪黃向墨因對澳洲兩大黨提供巨額獻金，涉嫌干涉澳洲內政以促進北京的海外利益，遭澳洲當局取消他的永久居留權，並且拒絕他的入籍申請，以致他無法回到雪梨家中。為此，黃八日首度澄清，對他的指控是「謊言」與「偏見」，收取他獻金的澳洲政黨應把錢歸還。

黃告訴《澳洲金融評論報》（ＡＦＲ），澳洲當局的對待荒謬不公，令他極度失望。取消他簽證的決定是基於無根據臆測，是帶偏見及莫須有的。這不是他所相信的澳洲，一個自由、民主、法治及公平的澳洲，但他對法律及正義仍具信心。他質疑中國也有許多澳洲企業，它們是否更可能受北京操控？

黃為現任「促進中國和平統一海洋聯盟」主席，並為前任的「澳洲和平統一促進委員會」主席，兩組織都旨在促進和平統一台灣。黃在聲明中回應，兩組織都遵守澳洲政府的「一個中國」政治立場，皆未附屬任何外國政府或接受其資金。若他是因為促進中國統一挨罰，如此處罰將違背澳洲的外交立場與國際承諾，違背澳洲文化多元及言論自由的基本原則。在全球化的時代，他與中國的關係是「普通及正常」。

據估計，黃對澳洲主要政黨共捐獻數百萬澳幣，近年成為最大的政治金主之一，涉及提供前勞工黨參議員鄧森等人士政治獻金，試圖影響澳洲外交政策。對此，黃強調，若澳洲政黨認為這些捐款不妥，理應歸還他的金錢。他只因為澳洲政黨的要求才做捐獻，不要任何利息，願將還款用於慈善。鄧森與黃的關係於二○一七年底被媒體揭露，最後他被迫辭去黨務與議員職位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/