兩萬童打過期疫苗 江蘇警民衝突

2019-01-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國疫苗繼去年夏天爆發長生生物、武漢生物疫苗造假系列事件，本月又在江蘇省金湖縣出包！疑似長年讓孩童接種各式過期疫苗，當局僅承認去年十二月十二日以來在黎城衛生院接種小兒麻痺疫苗的嬰幼兒共一四五人中鏢，但有民眾估計，全縣恐有逾兩萬名孩童受害。全案於七日爆發後，縣委書記十一日卻當眾打官腔，結果引爆家長怒火，慘遭圍毆。眼見民憤難平，當局竟又從各地調派上千特警鎮壓並封鎖網路，再添中國疫苗管理亂象新紀錄。

金湖縣過期疫苗案爆發後，當地家長十一日抗議升級，數千人前往縣政府要求檢討時，憤而圍毆官腔拒認其他疫苗也出包的縣委書記張志勇。但當地警方隨後封鎖主要幹道，還從淮安、上海、南京等地召來上千特警並出動防暴警察，傍晚開始暴力清場。許多民眾被毆被抓，慘遭拖行，估計有十餘人受傷。

此次確定過期的出事疫苗，在中國俗稱「小糖丸」，由政府免費提供，但效期只到上月十一日；政府九日僅承認一個月以來有一四五名嬰幼兒陸續接種，其中多人「發熱發到三十九度多，持續了半個月，咳嗽、感冒，還有輕微嘔吐」，還有人全身紅疹。但除了小兒麻痺疫苗，該縣部分家長另上官方登錄系統查詢後，竟發現孩子先前接種的其他疫苗也過期數月至數年不等，或根本查無批號，統計可能有兩萬多個孩子受害。

對此，金湖當局十一日通告聲稱，中國政府二○一六年底才強制登記疫苗批號等資訊，此前批號更新不及，可能與實際接種情形有異，以致出現過期、無訊息，但疑似加緊修改批號「破壞證據」。金湖縣人民政府十日晚間承諾後續免費診治及所有賠償責任將由金湖縣醫院集團買單，十二日更處分十七人，但外界認為他們和黎城衛生院只是當局隱瞞大規模過期疫苗的「代罪羔羊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/