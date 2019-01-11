要求家電更耐用、更好維修 歐盟本週投票

2019-01-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐盟會員國將於本週投票，立法明訂電器「維修權」（right to repair），亦即規定廠商製造耐用及易修的家電產品。與此同時，美國至少十八個州也正考慮實行類似法律。這些立法將有助於環保減碳，但對全球製造商將是一大考驗，尤其是世界最大家電製造商中國。

歐盟各國環境部長已有一系列提案，強迫製造商生產壽命更長、更易維修的商品，包括電視、照明設備、冰箱及洗衣機等大型家電。此次投票是二○○九年歐盟「綠色設計指令」（Ecodesign directive）的修正，該指令規範歐盟境內銷售的吸塵器能源使用量，以及家電與電子產品的回收量等。

另外，美國倡議人士已提出草案，試圖給予消費者更多產品的維修與維護權。加州於去年成為美國第十八個州，提出「維修權利法案」，要求電子產品製造商提供修理資訊及零件，給予產品擁有者、第三方修理及服務商。

對於上述修法，製造商痛批，歐盟提案中的可修性規定過於嚴刻，將扼殺創新，但環保團體稱讚，歐盟及美國正在進行的立法，代表在減少碳排放及更明智使用資源上的進步。智庫綠色聯盟表示，新規定將有助於環境及節約能源。歐洲環境局（EEB）希望手機及影印機等產品也能列入立法。

歐美推動維修權立法的動機，是基於令人關注的統計數據。研究及調查顯示，○四至一二年期間，主要家電在五年內故障無法運作的比率，從三．五％上升至八．三％；超過十％的洗衣機用不到五年。

英國廣播公司（BBC）新聞網指出，全球自一七年起，已有過半生活家電為中國製造。歐美立法將直接影響中國產品的出口和國際化問題。中國製造業專家承認，中國製造業整體自主創新能力弱，資源能源利用效率低，環境污染問題較為突出。

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