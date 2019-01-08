伊斯蘭教中國化 習推五年計畫

2019-01-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府關押大批新疆維吾爾族穆斯林，對其進行洗腦教育一事受到國際譴責，但北京方面絲毫沒有退縮跡象。中共喉舌「環球時報」英文版六日聲稱，官方與八名「中國伊斯蘭教協會」（中國伊協）代表會商後同意，將推行伊斯蘭教中國化的「五年計畫」，促使伊斯蘭教與社會主義相容。此舉被視為意圖改寫宗教信仰方式，中國的宗教自由恐將進一步被壓縮。

中國伊協為全國性的穆斯林團體。據報導，中共中央統戰部等官員五日和來自北京、上海等八個自治區和直轄市的伊斯蘭教協會代表，在一場研討會上同意引導伊斯蘭教與社會主義相容，採取措施使伊斯蘭教中國化，計畫實施期間為二○一八至二二年。據稱伊斯蘭教中國化乃中國國家主席習近平二○一五年提出的構想，但「五年計畫」細節不明。

統戰部：聽黨話跟黨走

統戰部十二局副局長馬勁在研討會上表示，習近平對宗教問題的論述，乃「新時代宗教工作」的根本指引，伊斯蘭教今後必須提高「政治站位」、「感黨恩、聽黨話、跟黨走」、加強法治觀念、建構「中國化的伊斯蘭教經學思想體系」。環時聲稱，「五年計畫」的主旨是符合中國式管理，且不限於伊斯蘭教，中國境內所有宗教均以「中國化」為未來方針。

中國伊協會長楊發明則稱，未來將採取一系列措施，包括開辦社會主義核心價值觀、法律和傳統的培訓課程。中國伊斯蘭教經學院副院長高占福強調，伊斯蘭教中國化不會改變其教義、習慣或意識形態，僅是協助信徒融入中國社會。

使中國穆斯林與全球脫鉤

流亡組織「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）批評，北京企圖透過伊斯蘭教中國化，使中國穆斯林與全球伊斯蘭教脫鉤，「北京並非尊重、而是在摧毀維族人的身分認同。」半島電視台（Al Jazeera）指出，在習近平治下，中國穆斯林已漸喪失信仰自由，包括禱告、齋戒、蓄鬍、配戴面紗等伊斯蘭習俗，以及宗教學校、阿拉伯語課程等，在部分地區逐漸受到禁止，連兒童也不得參加穆斯林活動。

尤有甚者，聯合國統計，逾百萬名維族穆斯林被關押於「再教育營」，被迫學習中文、背誦中共口號，不從者則被毆打、禁食，人權組織痛批此舉無異於「種族清洗」。但新疆維吾爾自治區政府主席扎克爾（Shohrat Zakir）堅稱，教導維族人法律和中文後，可有效抑制極端主義擴散，強調未來營內人數將逐漸減少。

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