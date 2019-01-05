傳英軍擬設亞洲基地 著眼軍售利益

2019-01-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國有意在脫離歐盟後重返亞洲設立軍事基地一事，引發各界質疑英方是否具備財力和戰略眼光。然而，美國有線電視新聞網（CNN）四日分析指出，此一計畫並非信口開河，而是近年英方在亞洲布局的合理延伸，目的除了展現軍事野心，更關乎龐大的軍售利益。

CNN專欄作者藍登（Brad Lendon）撰文表示，英國國防大臣威廉森日前在英國「週日電訊報」專訪中指出，為了使英國成為「真正的全球參與者」，將在脫歐後於「遠東」設立新的軍事基地。英國國防消息人士透露，二十世紀上半葉為英國殖民地的新加坡，以及當時受英國保護的汶萊，因地理位置就在南海，且迄今仍有少數英國駐軍，最可能雀屏中選。

英為第六大武器出口國

英方近年多次在南海「出招」，例如威廉森去年六月在新加坡的「香格里拉對話」中曾表明，將派戰艦赴亞洲水域巡航，對「以規則為基礎之制度」展現支持。去年八月三十一日，英國皇家兩棲船塢登陸艦「海神之子」（HMS Albion）即基於「航行自由」，駛經南海西沙群島海域，還一度與中國巡防艦和直升機對峙，遭北京斥為挑釁行為。

一九七一年，英國即與新加坡、馬來西亞、澳洲和紐西蘭簽訂「五國聯防協議」（FPDA），是東南亞迄今最悠久的防衛協定。去年十月，這五國也以新加坡為據點，舉行三週軍演，顯見新加坡深具戰略地位。上海政法學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄表示，英方的新計畫對美方「印太戰略」具互補作用，華府將樂見其成。

若英國重返亞洲設軍事基地，將其做為英方國防硬體的「展示場」，將可創造龐大的經濟效益。英國在一三至一七年間是全球第六大武器出口國，雖然英方一七年的國防出口總值一一三億美元，僅占出口總額二．六％，但大幅創造待遇豐厚的製造業工作機會。因此，若順利在亞洲設立軍事基地，對脫歐後的英國經濟將大有助益。

再者，英國前外交大臣強森曾在一七年表示，二○二○年時，英國「伊莉莎白女王號」航空母艦及其姊妹艦「威爾斯親王號」，將會駛入南海水域。屆時，若南海周邊有座可容納航母的基地，這項軍事行動將更容易實現。然而，北京勢必對此強烈反對。中國外交部長王毅去年九月已警告英國外相韓特「勿在南海問題上選邊站」。

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