英媒：絨毛面矽膠義乳 恐導致罕見癌症

2018-11-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國「衛報」報導，全球數百萬女性使用的絨毛面矽膠植入物，傳出可能導致罹患罕見免疫系統癌症「分化不良型大細胞淋巴癌」（ALCL）。法國整形外科醫師已被建議停止使用該種義乳植入物。據報導，癌細胞在植入物的傷疤莢膜周邊形成，患者一開始通常感到乳房疼痛、腫大，只要將植入物與莢膜取出將可痊癒，但若放任不治療，病情將擴散惡化，進而危及生命。

絨毛面矽膠植入物 法建議停止使用

報導指出，義乳植入物對身體的影響越來越引發關切，整形醫師蒐集到的數據顯示，義乳引發的ALCL（BIA-ALCL）全球至少有六一五例，並有十六件死亡病例。在法國，八十五％植入女性的義乳為絨毛面矽膠。法國國家藥品安全管理局（ANSM）已建議外科醫師在其關聯性仍在調查期間，改用光滑面義乳。ANSM指出，將在明年二月舉行專家會議，聽取患者與專業人員等意見，然後做出判定。法國的情況勢將引發其他國家有關乳房植入物的論辯。

在英國，大部分植入人體的義乳是絨毛面，已確診罹患ALCL者達四十五例，並有一人病逝。英國藥品暨醫療產品監管署（MHRA）推估，罹患風險為兩萬四千分之一。二十年前因罹患乳癌而切除乳房，並植入絨毛面義乳的崔勞妮（Janet Trelawny），目前被診斷罹患BIA-ALCL，她表示，「想到過去因乳癌而做的事，現在又讓我再度罹癌，就讓我驚恐不已」，她已被通知必須進行化療。

在美國，已有兩百五十二起確診病例，但專家認為，真正數據恐達八百至一千例，因為許多人尚未被診斷出來。澳洲藥物管理局報告指出，有七十二起病例，「專家意見認為，ALCL的風險約在一千分之一至一萬分之一之間」。

一九九七年首次有報告披露義乳植入物與ALCL的關聯性。二○一一年，英國藥品暨醫療產品監管署對此發布警告。不過，許多接受絨毛面義乳植入的婦女反映，她們並未被告知該風險。

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