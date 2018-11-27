免疫愛滋基因編輯嬰兒誕生 中國惹議

2018-11-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中共黨媒人民網二十六日發布「世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒在中國誕生」消息，聲稱中國南方科技大學副教授賀建奎以基因手術取得治癒遺傳性疾病和預防惡疾的「劃時代成就」。由於這項技術存在倫理爭議，人民網隨即撤除報導，賀建奎則透過四則網路影片駁斥「定製寶寶」說，呼籲善用科技發揮醫療價值。儘管立意良善，但尚未依科學界標準程序發表就透過媒體公開，依舊引發高度質疑。

第二屆人類基因組編輯國際峰會二十七至二十九日於香港召開，身為發言人之一的賀建奎表定二十八日發言，人民網在峰會前夕獨家爆料，引發各界譁然。三年前的首屆峰會早已定調，修改過的細胞不得用於懷孕目的，任何將生殖細胞編輯技術投入臨床使用的做法皆屬「不負責任」，除非其安全性和有效性問題已獲得解決，以及臨床使用已獲廣泛社會共識。

賀建奎二十六日下午親上火線，直指外界「詆毀」帶有致命遺傳疾病之父母保護子女的心意。他個人反對基因增強、性別選擇等篩選行為，主張讓這項安全且操作相對單純的基因手術成為「治療性技術」；他自認所作所為將在二、三十年後「合情合理」，呼籲各界依循「基因編輯手術的五大核心倫理原則」，別再「見死不救」。

據報導，賀建奎成功將美國杜邦公司為解決生成優酪乳或起士所需之嗜熱鏈球菌受噬菌體感染，而在二○○七年發展出的基因剔除技術「常間回文重複序列叢集關聯蛋白系統」（CRISPR）發揚光大：拿粗細僅約髮絲二十分之一的直徑五微米注射針頭，將Cas9蛋白放入單細胞受精卵，透過這種「基因手術刀」，精確定位出CCR5基因並加以修正，該基因是導致愛滋病的人類免疫缺陷病毒（HIV）入侵機體細胞主要輔助受體之一；接著進行人工受孕其他步驟，本月終於迎來「露露」和「娜娜」這對HIV感染門戶已關、永遠不會得到愛滋病的基因編輯雙胞胎，如同全球CCR5基因天生失效變異的一億民眾，可永遠免疫於HIV。

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