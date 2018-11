川普前幕僚︰內部深層政府 要讓他失去合法性

2018-11-26

〔編譯陳正健/綜合報導〕美國總統川普的兩名前幕僚將於27日發表新書爆料,川普政府內部有「深層政府」(Deep State)潛伏,白宮、國會、司法部及情報機關有許多「嵌入的敵人」(embedded enemies),阻撓川普的政治議程,使他喪失總統的合法性。

華盛頓郵報報導,川普前競選團隊幕僚李萬度斯基(Corey Lewandowski )與博西(David Bossie),合著一本名為《川普的敵人:暗深勢力如何破壞總統職位》(Trump’s Enemies:How the Deep State Is Undermining the Presidency,暫譯)的新書,兩人是未在政府任職的共和黨人,但都與川普關係密切,自詡為他的「外部保護者」。

白宮、司法系統佈滿敵人

兩名作者形容,川普是政府內部不忠官員的受害者,一群「沼澤生物」企圖破壞他的政治議程。據稱他們在川普執政前兩年期間,在政府內部組成「抵抗團體」,包括將前白宮發言人史派瑟、前白宮副幕僚長哈金等人比擬為納粹團體「11月9日社團」(the November Ninth Club),指控他們直到川普當選、謀求政府要職時才給予完全支持。

兩人還將前白宮首席經濟顧問柯恩比喻為「富裕的自由主義者」,指控前白宮秘書波特阻撓川普的政治議程。這些官員以「千刀萬剮」攻擊川普政府,僅是為一己私利行事。

今年9月20日,川普在白宮橢圓形辦公室接受他們訪問。川普說,「通俄門」特別檢察官穆勒的調查,反使他在政治上更堅強;美國最大的敵人是假新聞;他很後悔沒有立即開除前聯邦調查局(FBI)局長柯米。

這本書也在川普政府內部造成騷動,因為兩名作者都是爭議人物,兩人與川普維持個人關係,於今年期中選舉活動時與他一起旅行。兩人去年也曾合著《讓川普做自己》(Let Trump Be Trump)一書,揭露川普團隊秘辛,但白宮幕僚長凱利等官員質疑他們的動機。

