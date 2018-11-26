川普前幕僚︰內部深層政府 要讓他失去合法性

2018-11-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的兩名前幕僚將於27日發表新書爆料，川普政府內部有「深層政府」（Deep State）潛伏，白宮、國會、司法部及情報機關有許多「嵌入的敵人」（embedded enemies），阻撓川普的政治議程，使他喪失總統的合法性。

華盛頓郵報報導，川普前競選團隊幕僚李萬度斯基（Corey Lewandowski ）與博西（David Bossie），合著一本名為《川普的敵人：暗深勢力如何破壞總統職位》（Trump’s Enemies：How the Deep State Is Undermining the Presidency，暫譯）的新書，兩人是未在政府任職的共和黨人，但都與川普關係密切，自詡為他的「外部保護者」。

白宮、司法系統佈滿敵人

兩名作者形容，川普是政府內部不忠官員的受害者，一群「沼澤生物」企圖破壞他的政治議程。據稱他們在川普執政前兩年期間，在政府內部組成「抵抗團體」，包括將前白宮發言人史派瑟、前白宮副幕僚長哈金等人比擬為納粹團體「11月9日社團」（the November Ninth Club），指控他們直到川普當選、謀求政府要職時才給予完全支持。

兩人還將前白宮首席經濟顧問柯恩比喻為「富裕的自由主義者」，指控前白宮秘書波特阻撓川普的政治議程。這些官員以「千刀萬剮」攻擊川普政府，僅是為一己私利行事。

今年9月20日，川普在白宮橢圓形辦公室接受他們訪問。川普說，「通俄門」特別檢察官穆勒的調查，反使他在政治上更堅強；美國最大的敵人是假新聞；他很後悔沒有立即開除前聯邦調查局（FBI）局長柯米。

這本書也在川普政府內部造成騷動，因為兩名作者都是爭議人物，兩人與川普維持個人關係，於今年期中選舉活動時與他一起旅行。兩人去年也曾合著《讓川普做自己》（Let Trump Be Trump）一書，揭露川普團隊秘辛，但白宮幕僚長凱利等官員質疑他們的動機。

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