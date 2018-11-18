川普質疑不忠？ 彭斯：我們很麻吉

2018-11-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普日前在期中選舉後的記者會上，在媒體提問下詢問副總統彭斯是否願意繼續擔任其競選連任的副手，得到彭斯欣然應允。然而，紐約時報十六日指出，川普私下多次質疑彭斯的忠誠問題，且有幕僚認為是時候替換一名足以爭取女性選票的人選。不過，正出訪亞洲的彭斯對傳聞一笑置之，直言與川普仍然很「麻吉」。

傳換副手爭女性選票 海利呼聲高

紐時採訪十餘名白宮幕僚或川普親近人士後指出，川普雖未暗示換掉彭斯、另覓競選副手，但他近來頻頻詢問旁人：「彭斯忠心嗎？」使得許多幕僚臆測，川普可能已對彭斯心生不滿。

儘管白宮內部人士多向川普保證，彭斯忠實代川普「發聲」；但白宮外人士直言，川普已與福音派選民建立密切關係，不再需要彭斯協助他維繫關係。他們認為，鑑於廣大女性在期中選舉投給民主黨，川普現應搭配一名足以為他爭取女性青睞的人選，而將於年底卸下美國駐聯合國大使一職的海利，正是最佳人選。海利與川普女兒伊凡卡、女婿庫希納關係良好；九月宣布辭任大使時，川普也曾親口稱讚海利表現傑出，並明言期盼未來再次合作。

不過，歐巴馬任內的白宮通訊辦公室主任菲佛等前官員指出，在連任競選活動開始前，討論換副手人選十分稀鬆平常，但從未真正發生。菲佛甚至認為，競選連任多是對總統表現的公投，更換副手根本不會造成任何改變。事實上，白宮副新聞秘書吉德里（Hogan Gidley）也澄清，川普絕對支持彭斯，認為彭斯出色地協助他執行白宮政策和任務。

正代川普赴巴布亞紐幾內亞出席亞太經合會（APEC）領袖峰會的彭斯則回應道，他與川普已透過電話談論以上傳聞，「我們都覺得很好笑」；他並重申，與川普關係穩固，自己也很榮幸擔任其副手。