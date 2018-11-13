沒道德者禁應試 中國高考政審挨轟

2018-11-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕繼重慶市宣布二○一九年高考（高等教育學校招生入學考試）將採取政治審查制度後，中國福建省也跟進推出高考政審制度，明訂「反對憲法基本原則」及「參加邪教組織」等「思想政治品德考核」不合格的報考者，不得參加考試，並強制考生所在的學校或單位「全面鑑定」考生的政治態度和道德品德。

重慶起頭 福建跟進

高考政審制度近日已引發輿論猛烈抨擊，被指為文化大革命死灰復燃。由於中共重慶市委書記陳敏爾為國家主席習近平的嫡系人馬，福建省則是習近平曾任職長達十七年的所在地，兩地先後採取政審制，引發外界揣測。重慶在批評聲浪湧現後聲稱「媒體記者理解錯誤」，後來又說是「思想政治考核」，華文媒體《新唐人》則指稱，高考政審是統一規定，已實施多年；輿論翻炒此事，除披露中國極權本質外，也可能凸顯中共內鬥激烈。

《重慶日報》本月初宣布，明年度高考將採取政審制度，凡是「道德品質惡劣」或反對「四項基本原則」（堅持社會主義道路、堅持人民民主專政、堅持共產黨的領導、堅持馬列主義毛澤東思想）者，都不得參加考試。福建省教育廳接著也陸續公布明年度普通高考、高職招考的重要通知，要求考生報考時須附上「思想政治品德考核」資料，參加邪教組織者、觸犯刑法或治安管理處罰法者、言行曾違反憲法所確定的基本原則者，若未能提供「認錯」證明，應認定為不合格。

在毛澤東時代，「政審」曾被當作肅清政敵的手段，中國人被分成三六九等，工作、學習都繞不開「政審」。《大紀元》引述旅居美國的中國律師滕彪報導，此舉顯然已侵犯憲法關於公民受教育權的規定；律師陳有西表示，政審實際上就是在審查考生父母及家庭關係背景。此前，安徽民主人士張林的女兒安妮，便因受到父親牽連，被剝奪受教育的權利。

署名「紅拂女」的中國網友發表一篇題為《政審你大爺》的文章，批評高考政審，因獲得廣大迴響而遭當局大肆刪文。文章指出，「這國很多政策荒謬絕倫…高考報名要政審？大學是你家開的嗎？這國絕大多數大學都是公立大學，公立的意思是花納稅人的錢在辦教育…憑啥到了我們的孩子考大學的時候，就嫌棄我們的孩子道德品質惡劣，不讓報名考大學了呢？…說白了，就是把公民該有的權利當作獎賞與籌碼來控制孩子腦子裡想什麼。…別老為了自己小集團的利益，把全國人的利益和權利踩在腳底…裝逼遭雷劈！政審，審你大爺！」