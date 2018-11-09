繼異議漫畫家 中國流亡作家在港也被消音

2018-11-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕目前正在香港法定古蹟「大館」展開的「香港國際文學節」，原訂十日舉行流亡英國的「獨立中文筆會」會長馬建新書《中國夢》的發表會暨講座，近日卻臨時更動安排，地點至今不明。這是繼流亡澳洲的中國政治漫畫家巴丟草三日辦展遭取消後，一週內香港二度取消中國異議人士活動，顯見香港憑藉「一國兩制」成為中國最後言論自由的聖地美譽已名存實亡。

馬建新書回應了中國國家主席習近平的「中國夢」，香港國際文學節介紹，書中「描繪面對著物質主義及暴力歷史的國家」，「對現今中國諷刺意味極濃」。馬建上週即知香港第一次無人敢發行他的著作中文版，七日還表示不知十日活動異動原因，但強調時間不變，前提是「如果我沒有被失蹤的話」。

前身為警察總部及中區警署的大館則在八日發布聲明，雖未指名道姓，但稱「我們不願見到大館成為任何個別人士促進其政治利益的平台」。馬建同日回應，強調「我是個小說家，不是社會運動者」，「我的『政治』很簡單：我堅信思想自由與言論自由。沒有了它們，生命了無意義。」

國際特赦組織指出，香港言論自由遭受攻擊。香港筆會也相信，大館可能蒙受來自中國的政治壓力，才會自我審查做此「噤聲」決定。

現年六十五歲的馬建曾任中國全國總工會記者，一九八九年親眼見證六四事件。他在一九九○年代末期旅居歐洲，二○○五年獲法國《閱讀》雜誌評為廿一世紀全球最重要的五十位作家之一，二○一一年被中國政府禁止入境。