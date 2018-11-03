印尼墜海客機 曾傳機件故障訊號

2018-11-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕印尼獅航公司一架全新波音七三七MAX8型客機上月二十九日失事墜海，機上一八九人無一生還。印尼官員指出，該客機在墜機前數小時的另一趟飛航中，曾因機件問題發出緊急求救訊號，不過問題隨後排除而繼續航程。該客機一具黑盒子一日已尋獲，將有助調查人員釐清，為何全球最新、最先進的一款客機竟失事釀成重大悲劇，在此之前，該型客機零事故。

印尼交通部也對獅航與嘉魯達印尼航空所屬的十架同型客機進行檢查，二日完成六架，發現一架有駕駛艙儀表顯示問題，另一架的噴射穩定系統有瑕疵，兩架獅航客機都需要更換新零件。飛航專家指出，駕駛艙儀表顯示問題可能包含失事客機傳出的空速與高度顯示小故障，客機有任何問題都不該飛行。

印尼官方指出，該架客機上月廿八日從峇里島登帕薩機場起飛五分鐘後，就向塔台呼救，表示遭遇「速度與高度表」問題，要求返航。當時獅航發出的Pan-Pan緊急訊號，程度上僅比嚴重危急的Mayday呼救還低一級，「但之後他們更新訊息，飛往雅加達。機長一再確定他們能繼續飛航」。

根據提供飛航動向服務的FlightRadar24掌握的資料顯示，該架客機在飛行最初幾分鐘的空速與高度異常變動，包括在起飛爬升的過程中，居然驟降八七五英尺，歷時二十七秒。而在飛往雅加達期間，客機飛行高度為兩萬八千英尺，以前則是三萬六千英尺。乘客馬達妮告訴印尼媒體，當飛機爬升時，突然下降，然後再爬升，再劇烈下降、搖晃，最後安全降落時，許多人喜極而泣。