克卜勒太空望遠鏡退役

2018-11-01

美國國家航太總署（NASA）十月卅日公告，設計用來發現環繞其他恆星之類地行星的「克卜勒太空望遠鏡」，二○○九年三月七日凌晨發射後，逾九年來已在人類所處太陽系外找到至少二六八一顆行星，回傳訊息更顯示天外存在數十億行星及擁有生命的可能性；儘管使用年限超出原本預期，但因燃料見底訊號已出現好幾個月，終於美國東部夏令時間卅日下午三時（台灣時間卅一日上午三時）透過直播記者會，由當前距離地球九千四百萬英里的安全軌道正式除役。人類過去廿年發現近四千顆太陽系外行星，其中三分之二歸功於克卜勒，曾領導這項耗資七億美元計畫的NASA退休科學家博魯茨基（William Borucki）因此讚譽，「克卜勒開啟了人類探索宇宙的大門。」它的重責大任將由四月十八日晚間升空的NASA「凌日系外行星巡天衛星」（TESS）接手，搜尋範圍上看四百倍。（編譯周虹汶）