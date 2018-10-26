巴西川普批中掠奪者 北京急了

2018-10-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一八年巴西總統選舉預計本月廿八日進行第二輪投票，由首輪領先的巴西極右派社會自由黨（ＰＳＬ）籍國會議員波索納羅（Jair Bolsonaro）及左翼工黨候選人哈達德（Fernando Haddad）進行最後對決，各界看好前者勝出。但有鑑於波索納羅乃中國威脅論者，中國近來積極接觸他的智囊團，以免當前中巴互惠的貿易夥伴關係因他上任受到衝擊。

巴西為拉丁美洲最大經濟體，其糧食與礦產為中國崛起的重大功臣之一，雙邊貿易總額去年達到七五○億美元。此外，中國○三年以來對巴西投資一二四○億美元，集中在礦業和石油等能源產業上；還提供造鐵路、建港口等基礎建設計畫的資金，以便加快巴西糧食運輸速度。中美貿易戰也讓巴西意外獲益：中國對美國大豆的採購量大幅減少，缺口以巴西貨取代，巴西大豆出口總值今年因此上漲廿二％，其中近八成外銷中國。

但以來自中國的全球規模最大上市原生鉬生產企業「洛陽欒川鉬業股份有限公司」為例，一六年曾以十七億美元買下巴西產量占全球八十五％的鈮礦。遑論「中國長江三峽集團公司」一六年拿一四．八億美元控制了巴西兩座大壩；以及「中國國家電網有限公司」去年以四十九億美元取得巴西經營發電、配電及售電服務的「ＣＰＦＬ能源公司」及其子公司多數股份，還有中國「海航機場集團」入主巴西繁忙的里約熱內盧國際機場。

因此，有「巴西川普」之稱的波索納羅視中國為掠奪者，反覆重申「中國人不是在巴西買東西。他們在買巴西。」波索納羅也反對現任總統泰梅爾的電力私有化計畫，唯恐「巴西落入中國人手中」。

眼見波索納羅當選在即，駐巴西的中國外交官九月初和本月中曾與波索納羅核心幕僚兩度會面，分別見到他的經濟顧問葛德斯與競選總幹事羅連左尼，企圖彰顯兩國合作關係。

儘管巴西一九七四年與中國建交，波索納羅卻不吝對台灣表達友善態度，也可能激怒中國。他二月甚至在羅連左尼安排下，成為巴西四十四年來首位訪台的總統候選人。中國駐巴西大使館為此發信譴責他的台灣行，以「公然侮辱中國的主權和領土完整性」稱之。