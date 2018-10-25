20萬中國特工 滲透法國社交網

2018-10-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府利用全球最大職業社交網站「領英」（LinkedIn）招募間諜一事，近年引起德、美、英等國警戒，法國情報單位十九日也終於上呈相關報告。法國歷史最悠久的全國性日報《費加洛報》，二十二日至二十三日以多篇獨家報導，鉅細靡遺描述中方徵人手法與案例，直指法國萬名情報人員不足以應付中國特工近二十萬人滲透的現況，至少四千名法國人「被釣」只是冰山一角，敲響西方國家另一記防中警鐘。

《費加洛報》調查指出，法國正面臨「空前間諜戰」：法國「對內安全總局」（DGSI）和「對外安全總局」（DGSE）花費數月時間，確定法國公務機關主管與員工、戰略企業合作夥伴及影響圈人士，至少四千人曾在各式職業社交網站被搭訕，「領英」尤為中方情報人員「接洽」、「釣人」重鎮；儘管DGSI與DGSE及時出手制止，依舊不敵中國國家安全部與民間情報單位近二十萬名特工大舉進攻，計有數百名法國人已進入「受到相當牽連的階段」。

報導指出，中方人員善於製造假身分與對方接觸，歐洲情報部門資料顯示，中國情報機構至少在領英網站管理五百個假用戶，他們瞄準法國各領域專家，招待他們前往中國開會或研討，甚至可能當場由中國國安官員僱用。此後，這些人與中方合作的資料淪為把柄，不得不配合中方要求。有人甚至被要求參加國家考試，以便滲透法國政府與情報機構。

被要求參加國家考試 滲透政府機構

以法國經濟部卅七歲主管茱莉為例，檔案自稱效力於獵人頭「環球視野戰略顧問」（Global Views Strategic Consulting）公司的男子尚恩透過領英找上她，對方讚美之詞溢於言表，提供前往「天堂般的東南亞旅遊勝地」工作機會；但安排她先去中國會見「謎樣的聯絡人」，兩小時面談後，再花四天共享潛水、遊島的歡愉，不知不覺控制了茱莉的思想。而根據「環球視野戰略顧問」刊登在領英的簡介，該公司二○一二年成立，與政府關係良好；不過德國政府去年底即指出，它是中國間諜用來隱瞞身分的機構之一。

《費加洛報》也點出，中國特工伎倆雖重複，卻不限於職業社交網站撒網，還懂得利用法國企業的安全漏洞，甚至深入研究禁區；曾有法國實驗室聘用中國研究人員，一年後竟發現研發兩年的高度創新材料不翼而飛。誠如法國特工所言，法國管理高層與政治精英對網路間諜活動的察覺體認，「的確完全不足」。