沙國王室豢養網軍 扼殺批評聲浪

2018-10-22

操縱社群媒體 帶風向

〔編譯魏國金／綜合報導〕社群媒體「推特」是沙烏地阿拉伯廣受歡迎的新聞平台，許多民眾曾寄望該平台因賦予百姓發聲權，而帶動該國民主化，但華盛頓郵報專欄作家哈紹吉之死，卻讓世人注意到獨裁政權如何藉由豢養網軍，操縱社群媒體，在散播官方版的「真實」同時，扼殺批評之聲。

紐約時報報導，哈紹吉每天醒來打開手機查閱推文時，就面對網軍對他的攻訐。他的攻擊者乃奉沙國王儲穆罕默德及其親信之命，致力讓他及其他具影響力的異議人士噤聲。網軍軍團的運作如下：上級主管定期討論對抗異議的方式、設定敏感主題，例如葉門戰爭、女權等，而數百名在利雅德所謂「巨魔農場」（troll farm）工作的年輕人先過濾出應被壓制的異見與對話，然後透過WhatsApp與Telegram等應用程式的群組功能，將要威脅、謾罵與恫嚇的對象名單，及每天推文量、支持政府的訊息傳送給「社群媒體專家」，每位「專家」均有好幾個帳號負責發文帶風向。

網軍軍頭已被革職

網軍的「軍頭」是二十日被革職的王儲首席顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）。他負責王室的媒體業務，並利用一百三十五萬名追隨者揪出異己，他以主題標籤＃黑名單，呼籲追隨者附加應被列入名單的人名。沙國當局甚至滲透推特內部。二○一五年，西方情報官員通知推特公司，沙國吸收旗下沙國籍工程師阿札巴拉（Ali Alzabarah），監控異議人士帳號。當年十二月他被開除，如今在沙國政府工作。

加拿大多倫多大學公民實驗室資深研究員亞伯拉罕指出，牽涉到數百萬則推文的對話，往往是由數百或幾千個帳號驅動，沙國當局顯然企圖控制對話，「在當權者看來，若只有幾千個帳號帶動對話，只需威脅或買通這些人，即可塑造對話」。

二○一五年，沙國採取撙節措施，以抵銷低油價衝擊。麥肯錫顧問公司輿情調查指出，推特相關報導是傳統媒體的兩倍，且網友的負面反應遠多於正面，而帶動對話的僅三人：作家阿卡米、定居加拿大的異議者阿布杜拉濟茲，以及一名化名「阿梅德」的匿名用戶。結果，阿卡米被捕，阿布杜拉濟茲的手機被駭，兩名手足遭羈押，阿梅德的帳號關閉。阿布杜拉濟茲後來成立對抗沙國網軍的志願軍「電子蜜蜂」，哈紹吉九月間曾捐助五千美元。