華郵記者活遭肢解 傳沙國法醫操刀

2018-10-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉離奇失蹤事件再有新進展。匿名土耳其官員與知情人士十六日向美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體透露，土國當局握有可證實哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害的「有力證據」，指稱哈紹吉在七分鐘內遭活體支解致死。親政府的土國媒體「葉尼薩法克報」（Yeni Safak）十七日聲稱，已取得相關錄音檔進行檢閱，紀錄顯示，哈紹吉在領事館內遭酷刑凌虐，在他的頭顱被活生生砍斷前，多根手指頭被直接切斷。

紐約時報十七日證實，透過臉部辨識軟體、沙國政府文件、手機號碼資料庫等方式進行比對後，土耳其此前公布的沙國十五人暗殺小組名單中，至少有九人任職於沙國軍方及其他政府部門，包括曾隨沙國王儲穆罕默德出訪多國的四名隨扈，以及一名在沙國內政部與頂尖醫學院擔任要職的高階法醫圖拜吉（Salah al-Tubaigy）。據悉，圖拜吉僅接受沙國高階官員的指揮。

華郵指出，沙國聲稱這十五人只是二日當天往返伊斯坦堡的「觀光團」，暗殺小組的說法純屬「錯誤指控」，但其中不乏與王儲穆罕默德關係密切的人物。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）十六日引述一名聽過所有錄音紀錄的消息人士說法，指稱哈紹吉二日進入總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）的辦公室後，被強行拖到書桌上，「總領事本人被帶離房間。他們沒有打算審問他（哈紹吉），而是來殺他的」；館內當時還有民眾聽到淒厲尖叫。

隨後，圖拜吉在桌上以骨鋸開始支解還活著的哈紹吉，過程約七分鐘。圖拜吉當時刻意戴上耳機聽音樂，錄音檔錄到圖拜吉建議其他在場者也這麼做。「葉尼薩法克報」報導，錄音檔還錄到奧泰比的聲音：「去外面動手。你們會害我惹上麻煩的。」

川普為沙國緩頰

據稱，奧泰比已於十六日搭機返回利雅德。美國國務卿龐皮歐十六日在利雅德結束與沙國國王沙爾曼、王儲穆罕默德的緊急會晤後，十七日轉往土耳其，繼續釐清哈紹吉失蹤案的具體情況。儘管國際社會已將哈紹吉事件的矛頭指向沙國，美國總統川普仍力排眾議，表示應先假定沙國清白，「我想，首要之務是先查清楚發生了什麼事。說什麼在證明清白前都是有罪的，我不喜歡那樣…。」