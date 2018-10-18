華郵記者活遭肢解 傳沙國法醫操刀

2018-10-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉離奇失蹤事件再有新進展。匿名土耳其官員與知情人士十六日向美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體透露，土國當局握有可證實哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害的「有力證據」，指稱哈紹吉在七分鐘內遭活體支解致死。親政府的土國媒體「葉尼薩法克報」（Yeni Safak）十七日聲稱，已取得相關錄音檔進行檢閱，紀錄顯示，哈紹吉在領事館內遭酷刑凌虐，在他的頭顱被活生生砍斷前，多根手指頭被直接切斷。

紐約時報十七日證實，透過臉部辨識軟體、沙國政府文件、手機號碼資料庫等方式進行比對後，土耳其此前公布的沙國十五人暗殺小組名單中，至少有九人任職於沙國軍方及其他政府部門，包括曾隨沙國王儲穆罕默德出訪多國的四名隨扈，以及一名在沙國內政部與頂尖醫學院擔任要職的高階法醫圖拜吉（Salah al-Tubaigy）。據悉，圖拜吉僅接受沙國高階官員的指揮。

華郵指出，沙國聲稱這十五人只是二日當天往返伊斯坦堡的「觀光團」，暗殺小組的說法純屬「錯誤指控」，但其中不乏與王儲穆罕默德關係密切的人物。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）十六日引述一名聽過所有錄音紀錄的消息人士說法，指稱哈紹吉二日進入總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）的辦公室後，被強行拖到書桌上，「總領事本人被帶離房間。他們沒有打算審問他（哈紹吉），而是來殺他的」；館內當時還有民眾聽到淒厲尖叫。

隨後，圖拜吉在桌上以骨鋸開始支解還活著的哈紹吉，過程約七分鐘。圖拜吉當時刻意戴上耳機聽音樂，錄音檔錄到圖拜吉建議其他在場者也這麼做。「葉尼薩法克報」報導，錄音檔還錄到奧泰比的聲音：「去外面動手。你們會害我惹上麻煩的。」

川普為沙國緩頰

據稱，奧泰比已於十六日搭機返回利雅德。美國國務卿龐皮歐十六日在利雅德結束與沙國國王沙爾曼、王儲穆罕默德的緊急會晤後，十七日轉往土耳其，繼續釐清哈紹吉失蹤案的具體情況。儘管國際社會已將哈紹吉事件的矛頭指向沙國，美國總統川普仍力排眾議，表示應先假定沙國清白，「我想，首要之務是先查清楚發生了什麼事。說什麼在證明清白前都是有罪的，我不喜歡那樣…。」

  • 華盛頓郵報特約記者哈紹吉疑似在沙國駐土耳其領事館遭人活體支解致死。（美聯社檔案照）

    華盛頓郵報特約記者哈紹吉疑似在沙國駐土耳其領事館遭人活體支解致死。（美聯社檔案照）

相關關鍵字： 沙國國王沙爾曼 沙國法醫 華郵記者