五眼聯盟擴大 聯德日制中

2018-10-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透十二日獨家報導，四個國家的七名官員透露，美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的情報分享集團「五眼聯盟」（Five Eyes），自今年開始與德國及日本等國合作，交換關於中國海外活動的機密情資。這顯示為了對抗中國的各種影響行動和投資，一個擴大的國際戰線正在形成。

多名匿名官員指出，這種擴大合作行動形同「五眼聯盟」的非正式擴張，以一同因應外國干預等特定議題。中國是主要焦點，但各國討論也觸及俄羅斯。一名美國官員告訴路透，與志同道合夥伴一起磋商如何回應中國的獨斷國際戰略，已是經常性情況，且動能愈來愈強。

對此，德國及日本等參與國家不予置評。多名官員向路透表示，這些談話在「未受察覺」下進行，主要是雙邊對談。兩名消息人士透露，法國也參與討論，但較不頻繁和全面。上述人士未提及其他國家是否受邀參與討論。

「五眼聯盟」是在二次大戰期間設立，旨在於冷戰期間對抗蘇聯的影響力，長期以來都是五國合作。然而，「五眼聯盟」八月底曾在澳洲黃金海岸的會議上暗示，該集團將採用「全球夥伴關係」，加速外國干預活動的情報分享。

路透分析，「五眼聯盟」加強合作的意含是，儘管美國總統川普聲稱要準備單獨對抗中國，但美國政府官員正在幕後致力，籌組反北京的情報分享聯盟。另外，中國希望說服受川普「美國優先」政策攪亂的歐洲各國，能遠離華府親近北京，該聯盟加強合作代表對中國另一次重擊。