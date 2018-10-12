獅子山拒錢坑 退出一帶一路

2018-10-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕西非獅子山共和國十日宣布，取消中國資金建造的四億美元（約一二四億台幣）麥馬瑪國際機場（Mamamah International Airport）計畫，因為該建案成本過高。這使中國的「一帶一路」倡議再度受挫，獅子山取消中資大型已宣布建案的決定為非洲國家首例。

獅子山運輸航空部聲明指出，新機場建案「不具經濟效益」，且現有的隆吉國際機場未充分利用。經認真考量和實質審查後，終止該建案所有合約。獅子山航空部長卡倫表示，將改為翻新現有機場，不清楚取消合約後會否有財務罰款。

獅子山前總統柯洛瑪（Ernest Bai Koroma）在他任期內，與中國簽署有關機場的貸款協議，隨後他的政黨於今年三月大選敗北。新機場位置原定於首都自由市外約五十公里處，預定二○二二年完工，由中方經營及維護。

總統曾批中國基建計畫大多是「騙局」

然而，獅子山新任總統比歐（Julius Maada Bio）誓言擋下這項建案。他說，這個機場沒必要，付出的代價更對人民不公平，因為人民需要的是改善教育和提升醫療服務。比歐曾痛批中國基礎建設計畫大多是「騙局」，對獅國經濟和發展沒有益處。獅子山目前的隆吉國際機場與自由市為河口所分隔，乘客須轉搭渡輪才能到達首都，取消新機場計畫後，獅國仍在審視於自由市及現有機場興建橋樑連通的可能性。

獅子山是非洲最窮國家之一，由國際貨幣基金（IMF）評為陷入中等債務困擾風險。柯洛瑪任內積欠了中國二．二四億美元債務，光是二○一六年就舉債一．六一億美元。北京支持的中鐵七局集團有限公司為獅國新機場承包商，由中國進出口銀行資助，但學者認為該合約條款「缺乏透明度」。

非洲國家共欠中國約一千三百億美元

據統計，非洲國家總共積欠中國約一千三百億美元。今年中非合作論壇 （FOCAC）上，中國國家主席習近平甚至宣布，加碼六十億美元貸款及資助挹注非洲。分析家警告，這將使非洲國家掉入債務陷阱。近幾個月來，馬來西亞及巴基斯坦等國家因擔心債台高築及主權爭議，已紛紛從中國力推的「一帶一路」計畫縮手。