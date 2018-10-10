訪查政府貪污 保國記者遭姦殺

2018-10-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕保加利亞一名電視台女記者上週末被人發現遭殺害，棄屍在北部魯塞市的多瑙河邊。由於她生前最後一次報導內容與保國的歐盟資金遭濫用，以及此事牽涉的政、商關係有關，令人懷疑因此種下殺機。保國警方九日拘留一名涉嫌的羅國男子調查，檢方也因本案啟動調查被指涉及歐盟資金弊案的保國大型營造公司GP集團（GP Group）。

魯塞市警長艾特納索夫證實，拘留一名持有摩爾多瓦護照的烏克蘭裔羅國公民，將留置二十四小時訊問，但未透露其他細節。保國內政部長馬林諾夫（Mladen Marinov）八日堅稱，並無證據顯示本案與記者報導有關，是單純的性侵殺人案；但檢方九日表示，已對GP集團疑似濫用歐盟資金展開調查，並凍結該公司一千四百萬歐元資產。

被害女記者馬里諾娃（Viktoria Marinova）是保國北部毗鄰羅馬尼亞的魯塞市地方電視台TVN記者，主持兩個調查報導節目。她六日被發現陳屍多瑙河畔一座公園，地方檢察官格奧基耶夫（Georgy Georgiev）說，她因頭部遭重擊及窒息而死，並曾遭性侵、毆打，手機、汽車鑰匙和眼鏡都不翼而飛。

馬里諾娃主持的節目，九月三十日播出記者調查保國政商勾結濫用歐盟資金，兩名調查記者還因此一度被短暫拘押。儘管馬里諾娃似乎並未密切參與弊案調查，但她的節目觸動保國敏感神經。二○○七年加入歐盟的保加利亞，在去年「國際透明組織」全球清廉度調查中排名七十一，更是歐盟裡新聞自由度最差的成員國；「無國界記者組織」表示，該國調查報導記者常被施壓，「從警告到恫嚇、人身攻擊」。

加入歐盟，為保國帶來新的資金來源，協助該國提升基礎建設水準達到歐盟標準，但也引起政商和黑社會人士覬覦。八日晚間起，數百名民眾在魯塞、首都索菲亞等地，以燭光、玫瑰花哀悼馬里諾娃之死；市民佩特柯夫（Kristina Petkov）說，現在保加利亞人對當局「零」信任。記者團體、美國大使館及歐盟執委會、德國等，都對馬里諾娃遇害感到震驚，要求「迅速、徹底調查」，將犯罪者繩之以法，並釐清本案是否與她的報導內容有關係。