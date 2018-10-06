南韓前總統李明博貪污判15年 罰金3.8億

2018-10-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕被控犯下收賄等十六項罪名的南韓前總統李明博，五日遭首爾中央地方法院判處有期徒刑十五年、罰金一三○億韓元（約三．八三億台幣），並將追徵其犯罪所得八十二億韓元（約二．四二億台幣）。他以反對法院同意讓電視直播庭審過程和健康因素為由，未出庭聆判。他全盤否認犯行，其律師稱一審判決結果「令人非常遺憾」。南韓韓聯社報導，律師將與李明博討論後，於八日決定是否上訴。

史上第四位入獄卸任總統

針對登記在李明博胞兄李相得名下的汽車零組件公司「ＤＡＳ」究竟由誰掌控，一審做出判定，認定係李明博實質擁有，且將公司資金中飽私囊。自二○○八年四月八日後，南韓三星集團旗下的三星電子替ＤＡＳ在美國打官司時代墊的訴訟費五二二．二萬美元，一審也認定大部分屬於行賄。李明博以其總統權力特赦該集團會長李健熙，形成對價關係。另外，李明博被控收受南韓情報機構「國家情報院」的「特殊活動費」以及該院前院長元世勳的賄賂，亦被判有罪。

七十六歲的李明博自四月九日起在押，他於二○○八至一三年擔任總統，繼全斗煥、盧泰愚及朴槿惠之後，淪為南韓史上第四個身陷囹圄的卸任總統，這四人目前都尚在世。李明博二○○九年擔任總統時，與現任總統文在寅交情甚篤的前總統盧武鉉因被控貪污而遭偵訊，盧武鉉並因此自殺，故李明博指控文在寅對其「報復」。