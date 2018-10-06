主持港獨講座 駐港記者簽證沒了

2018-10-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕港媒五日報導，英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）向港府申請工作簽證續期遭拒。今年八月十四日，馬凱曾以香港外國記者會（ＦＣＣ）副主席身分，邀請主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天發表演說，宣揚只有「獨立」才能為香港帶來真正民主。馬凱因此觸怒中國當局，據信這是北京秋後算帳。

金融時報證實上述消息，指港府沒有提供解釋，他們是首次在港遭遇此情況。今年八月陳浩天演說後，有建制派人士向港府要求收回ＦＣＣ的現有會所。馬凱事後回應，ＦＣＣ完全尊重法治與言論自由。

「香港人權快速惡化」

香港記協主席楊健興抨擊，該事件給人「秋後算帳」之感，開了壞的先例，港府將來恐會繼續採取類似手法，向外媒記者施壓。他說，北京可能對港府施壓，或是港府揣測北京想法，自行決定不發簽證，這嚴重打擊香港的高度自治。「人權觀察」駐香港資深研究員王松蓮則譴責，這消息令人震驚，亦是史無前例，顯示「香港人權快速惡化」。

前香港總督彭定康亦痛批，這是對香港言論自由的重擊。香港多個泛民主派政黨與團體都批評港府做法，民主黨立法會議員涂謹申砲轟，若這是港府報復ＦＣＣ，特首林鄭月娥就是把香港變成中國內地。

對此，香港入境事務處不予置評。香港在「一國兩制」的原則下，有權自行制定出入境法律。港府過去曾拒絕多名人士入境而引起國際關注，包括公開評論香港人權的英國保守黨人羅傑斯（Benedict Rogers）。去年香港中文大學舉辦《殖民香港：由英殖時期到特區年代》學術研討會，台灣學者吳叡人等三人亦遭拒絕。