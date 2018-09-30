防貿易戰恐慌 中國嚴審新聞

2018-09-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕正值美中貿易角力不斷升溫之際，中國當局近半個月來突然積極整肅國內財經類媒體，要求「整改（整頓與改革）」財經網、網易財經、鳳凰網等新聞網站。紐約時報廿八日揭露，北京政府廿八日已向記者發布新指令，明確列出六個必須「管控」的經濟議題，並明令要求網路新聞媒體刪除一些「唱衰中國經濟」的讀者留言與評論。分析認為，相關擴大新聞審查的做法，旨在防堵美中貿易戰可能造成的民眾恐慌心理，避免中國經濟情勢陷入混亂。

紐約時報指出，中國政府提出六個必須「管控」的經濟議題，包括美中貿易摩擦的影響逐漸顯現、國內消費者信心指數下降、停滯性通膨預期升溫、地方政府債務風險已成隱患、低於預期的數據顯示經濟放緩，以及利用高爭議性的敏感事件渲染民生艱困。

網路新聞須刪除唱衰言論

雖然該項指示沒有影響到一般經濟指標的揭露，卻顯示北京高層愈來愈擔心國家經濟衰退的情況可能繼續惡化。早在美中貿易戰開打前，中國民眾就已出現縮減消費的跡象，且企業獲利成長連續四個月放緩，股市接近四年來的新低。

中國政府廿八日也指示網路新聞媒體刪除報導下方唱衰中國經濟發展前景的有害言論，這些言論涉及中國經濟停滯性通膨、新難民（意指中國P2P網貸平台的金融難民和住不起市區的房租難民等）、消費降級（意指沒錢消費的年輕世代）等。此前，鳳凰網廿六日遭北京當局責令「全面整改」，停止更新鳳凰新聞手機客戶端等相關媒體平台，坊間傳言，此次整肅與鳳凰網刊登痛批中共政權逼死民營企業、加稅導致民不聊生的文章有關。與此同時，網易財經、財經網也分別自十一日、十四日起停止更新，以深入「整頓違規行為」。

紐時分析，中方不希望涉及前述六大議題的負面經濟新聞，破壞中國官員近幾個月向大眾謹慎傳遞的訊息，即中國可以抵禦美國調升關稅所帶來的任何不良影響。人民大學政治學退休教授張鳴告訴紐時，中國政府面對當前嚴峻情勢，更害怕民眾產生恐慌心理。中國維權人士于雲峰告訴自由亞洲電台，中共擔心經濟的動盪會影響政權穩定，所以出手整治輿論。時事評論員劉銳紹向法國國際廣播電台表示，北京要求「管控」的六項議題都是事實，中國經濟惡化的實情「可能比外界所知的更加嚴重」。