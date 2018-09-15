「慾望城市」女星 紐約州長初選敗陣

2018-09-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國ＨＢＯ知名影集「慾望城市」女星辛西雅．尼克森（Cynthia Nixon）進軍政壇的雄心壯志十四日受挫，在爭取代表民主黨問鼎紐約州長寶座的黨內初選中，敗給尋求二度連任的現任州長古莫（Andrew Cuomo）。

紐約時報報導，在已回報九成九的選票中，六十歲的古莫拿下超過九十七萬七千張選票，得票率六十五．六％；五十二歲的尼克森則拿到五十一萬兩千多張選票，得票率三十四．四％。古莫確定代表民主黨出馬角逐紐約州長寶座，將在今年十一月期中選舉中迎戰共和黨對手莫利納諾。由於紐約州向來親民主黨，預料自二○一一年起入主紐約州政府的古莫，可望順利連任。

據稱懷抱白宮夢的古莫曾是前柯林頓政府閣員，其父為前紐約州長馬力歐．古莫，前妻是已故前總統約翰．甘迺迪姪女、已故前司法部長羅伯．甘迺迪之女凱瑞．甘迺迪。

在知名影集「慾望城市」中飾演幹練女律師米蘭達的尼克森，今年三月以同志倡議人士之姿宣布投身紐約州長選戰，企圖成為紐約州的首位女州長與首位公開出櫃的同志州長。她難獲選民青睞的原因推測在於缺乏從政經驗。尼克森的落敗並不令人意外，選前多項民調皆顯示她的支持率大幅落後古莫至少三十個百分點。