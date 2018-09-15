搞笑諾貝爾醫學獎研究：雲霄飛車坐後排 有利排出腎結石

2018-09-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二○一八年「搞笑諾貝爾獎」十三日在美國哈佛大學揭曉，該獎專門評選引人發笑、又發人深省的科學發現，十個得獎作品包括搭雲霄飛車排出腎結石、自照大腸鏡更舒服等。每位得獎者可得「十兆元」獎金─不過是幾乎一文不值的辛巴威幣；且每人有六十秒發表得獎感言，但時間一到，台上一名八歲女孩就會抱怨：「拜託不要說了，我覺得好無聊。」

最受矚目的「醫學獎」頒給美國密西根州兩名泌尿科醫師，他們在患者聲稱搭完雲霄飛車竟順利排出腎結石後，製作出內有結石的腎臟模型，並帶著模型前往佛州迪士尼樂園多次搭乘雲霄飛車後發現，坐在後排者成功排出腎結石的機率高達六十四％，但前排者僅十七％，且上下衝擊、左右搖晃的程度愈大，效果愈顯著。

「醫學教育獎」得主是日本腸胃學家堀內秋良。多數人忌憚的大腸鏡檢查通常採仰臥式，但堀內秋良開發出體積更小、硬度可調整的大腸鏡，並採取坐姿自行檢查，發現操作簡單、不適感也較輕微。「生殖醫學獎」則頒給用郵票測試男性生殖器功能的研究。睡前用郵票圈住「小弟弟」後，若翌日郵票能順利斷開，就代表勃起功能正常。

得到「營養學獎」的英國研究者發現，從人肉中攝取的熱量，其實遠低於其他肉類食物的熱量，推論古代食人行為應不是為了營養，可能是儀式性目的。拿下「化學獎」的葡萄牙研究者發現人類唾液是一種清理骯髒物體表面的良好清潔劑，在彩繪陶瓷或金黃色表面的物體上效果尤佳。

瑞典團隊以發現雌果蠅會散發一股難聞的氣味榮獲「生物學獎」。「文學獎」的得主則發現，大多數人們的確不會主動閱讀產品說明書，若是被逼迫閱讀，還可能感到更加沮喪。

「經濟學獎」研究者發現，使用巫毒娃娃對老闆出氣的象徵性報復行為，確實可以「淨化心靈」、減緩不滿和焦慮。「人類學獎」的團隊發現，不僅黑猩猩會模仿人類，人類也會模仿黑猩猩。「和平獎」則說明，開車時咒罵喊叫並非無害，反而可能提高事故的發生率。