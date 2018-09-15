兩韓聯絡辦公室 北韓開城揭牌

2018-09-15

視情況考慮互設常駐代表處

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓官方十四日上午在北韓境內「開城工業區」，舉行正式名稱為「南北共同聯絡事務所」的韓、朝聯絡辦公室（下稱聯辦）揭牌儀式，成為兩韓一個固定聯絡溝通管道。距離南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩四月二十七日舉行首次「文金會」並簽署「板門店宣言」，僅一四○天，而十八至廿日，第三次文金會就將在平壤登場。

南韓統一部部長趙明均與北韓「祖國和平統一委員會（祖平統）」委員長李善權主持揭牌儀式。趙明均致詞時說，從此，韓朝可以一天廿四小時、一年三六五天直接討論兩韓關係等相關議題。他還說，聯辦乃韓朝共建和平的象徵，將成為雙方直接溝通的窗口。該部發言人白泰鉉本週亦曾表示，盼聯辦也能有助北韓與美國間有關北韓無核化談判的進展。

南韓盼有助美朝無核化談判

聯辦係基於板門店宣言的內容所設，即韓朝將在開城地區設立雙方官員常駐的共同聯絡事務所，好加快官方協商並確保民間交流合作順利進行。開城工業區一度為兩韓合作最顯著的象徵，由南韓企業營運生產線、員工則是北韓人。惟在二○一六年一月北韓進行其第四次核試後，朝鮮半島緊張情勢升高，二月該工業區關閉，迄今仍未重啟。

南韓統一部副部長千海成兼任聯辦的韓方所長，祖平統副委員長（副部長級）田鐘秀則兼任朝方所長。雙方計畫每週召開一次所長例會。聯辦係一棟四層樓建築，韓方在二樓、朝方在四樓，三樓則作為雙方會晤的會場，韓朝最多可各派廿名職員。據報導，南韓政府方面指稱，將視今後兩韓關係進展，將聯辦擴大發展為在首爾與平壤互設的常駐代表處。

南韓「朝鮮日報」十四日則報導，文在寅十三日與顧問團舉行午餐懇談會時指稱，北韓已放棄進一步強化核武和彈道飛彈的能力，即採取不可逆地、廢棄其未來核武的措施，實踐了各種「有誠意」的作為，但美、韓暫停聯合軍演卻隨時都可重啟，故希望美方也能採取相應措施。

南韓首艘自主研製潛艦下水

另一方面，南韓海軍最新柴電潛艦「島山安昌浩號」十四日舉行下水典禮，這艘造價七億美元、排水量達三千公噸、極速廿節（約三十七公里）的中型潛艦，乃第一艘由南韓自主研製、以及第一艘具備巡弋及彈道飛彈發射能力的潛艦。文在寅親臨致詞時強調，第三次文金會在即，但和平不會白白得來，南韓將以強大軍隊和國防力量為後盾，以實力求和平。同日美國也宣布，批准包括六架P-8A「海神式」海上偵察機、六十四枚「愛國者」飛彈在內，總值達廿六億美元的軍售案。