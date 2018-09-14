中國千人計畫挖華裔專家 ＦＢＩ徹查

2018-09-14

給優渥待遇 並安排工作

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國自二○○八年起實施簡稱為「千人計畫」的「海外高層次人才引進計畫」，迄今已有近八千位專家、學者與人才入選，其中大都為華裔人士，中國政府給予他們優渥待遇及補助，並安排工作。但中國媒體和美國「休士頓紀事報」報導，美國有關單位早已開始密切注意與調查部分華人專家學者，涉入該計畫者尤其是重點關注對象。匿名美國知名大學華人教授指稱，還在美國的部分千人計畫學者，有些已被聯邦調查局（FBI）約談，甚至動用地方警察局參與調查。

近來，由於FBI等美國執法部門相關行動，涉及部分被列入該計畫的在美華人學者，已使千人計畫一詞在美國華裔學者圈裡成為敏感話題。目前美國部分大學正採取措施，要求加入該計畫人士說明理由。

多名學者被約談

FBI八月八日曾與德州醫學中心（TMC）等該州學術和醫療機構的一百多位學者開會，商討在防範智慧財產與研究遭網路駭客竊取上，官學間可以如何加強合作。FBI與會官員即針對來自敵國的安全威脅示警，並計畫在全美廣為宣導。FBI特別助理歐果崔提到，鑑於「內鬼」已取得機構的信任難以揪出，乃各學術及醫療機構的最大風險。FBI探員林奇說，休士頓和全美遭受的此一直接威脅千真萬確。

二○一七年一份報告發現，中國盜取智財，令美國每年損失高達六千億美元，FBI局長瑞伊六月曾直指中國係對美國最廣泛且最重大的威脅，其間諜活動遍布全美。

TMC總裁兼執行長麥基恩表示，某些國家認為，竊取技術是提升經濟的最快方法，以致該中心幾乎每天都會遭網路攻擊。全球最大癌症研究暨治療中心—德州大學安德森癌症中心，日前亦傳出有九名華裔研究人員先後被懲處甚至革職，其中可能包括參與千人計畫的學者。有學者透露，被裁員的乃中國千人計畫及「長江學者獎勵計畫」的主管級華裔學者，但與「內鬼」無關，而是利益衝突。