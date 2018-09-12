中國迫害維族 川普擬祭經濟制裁

2018-09-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾自治區穆斯林的惡行，在聯合國和「人權觀察」組織接連提出報告後，受到國際社會高度關注。紐約時報十一日報導，美國政府正研擬向中國官員和企業祭出制裁，也將禁止出售監控科技予中國安全機構和企業，以防遭中方不當濫用。若最終獲得美國總統川普批准，將是他首次針對人權問題向中方實施經濟制裁，勢必使美中緊張關係再次升高。

據報導，白宮、國務院和財政部過去幾個月持續磋商，就中國殘酷對待穆斯林少數民族的行為予以譴責。隨著共和、民主兩黨國會議員上月底敦促國務卿龐皮歐和財政部長努勤，依「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Act），對中國參與設立「再教育營」，或在境內建設監控系統的個人或企業實施制裁，聯邦政府的行動更形迫切。

參與討論的官員認為，中國政府對新疆維族的箝制，猶如緬甸當局屠殺羅興亞人。國務院七月首次舉行國際宗教自由部長級會議前，國務卿龐皮歐更投書直言，中方對待維族的方式「令人憎惡」。儘管美國總統川普在貿易問題上與中國交鋒對峙，卻鮮少批評中國侵犯人權，反而讚揚包括習近平在內的威權主義領袖。據報導，川普迄今仍傾向拒絕就人權問題懲罰中國。

人權志士和法律學者指出，中國國國家主席習近平二○一二年掌權以來，一直帶領中國走向強硬專制路線，包括擴大壓迫西部少數民族，維族和藏人受害尤深。「人權觀察」組織十日的報告更指稱，中國侵犯人權的行動，不論範圍和規模，都是「中國一九六六至七六年文化大革命以來所未見」，呼籲各國對中國官員實施針對性制裁、拒發簽證，並控制可能被用於危害人權的技術出口。

針對人權觀察組織的報告，以及聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）呼籲中方開放聯國人員入境調查，中國外交部發言人耿爽十一日聲稱，新疆「社會大局穩定」，人權觀察「充滿偏見，慣於歪曲事實」，並要求巴舍萊尊重中國主權，表明中方無意讓聯國介入調查。