央視非洲台遭掃蕩 肯亞烏龍逮13人

2018-09-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕肯亞警方五日派出大批荷槍實彈警力，衝進位於首都奈洛比的中國中央電視台旗下國際媒體「中國環球電視網」非洲台（CGTN Africa）總部大樓，以及位於同一棟大樓的「中非發展基金 」等中資機構，以掃蕩非法移民為由帶走十三名中國公民，最後卻證實為烏龍一場。此事發生在中非合作論壇北京峰會甫落幕之際，網路輿論譏諷這是肯亞政府對中國「左手拿錢，右手打臉」。

法新社和肯亞公民電視台（Citizen TV）報導 ，根據手機拍攝的影片，十多名持槍的移民局警察五日上午衝進該台總部，喝令員工趴在地板上不許動，要求外籍人士出示護照和工作許可證。該台一名外籍記者說，「他們有自動步槍，很嚇人。」

最後警方將十三名中國人雙手綁住押上車帶走，其中七人是非洲台中國籍編輯與記者，六人是中非發展基金等中資機構和企業員工。中國駐肯亞大使館聲稱，這十三人持有合法文件，卻仍遭警方扣留，「最近發生數起這類事件」，正透過外交管道向肯亞表達關切。

肯亞警察首長波奈特（Joseph Boinnet）證實此事，表示被捕人士經確認持有合法證件後已全部獲釋。全國警察發言人歐威諾（Charles Owino）表示，突襲行動「是根據錯誤消息」，「我們為此疏失誠摯道歉」。

環球電視網非洲台是中國在非洲的宣傳中心，中非發展基金被視為援非金庫，剛宣布規模拓展至一百億美元。在肯亞警方展開突襲前數小時，中非合作論壇才剛在北京落幕。美國中文媒體「新唐人」指出，輿論稱肯亞當局對中國「左手拿錢，右手打臉」，顯示這些非洲國家並未因為獲得中國大筆資金，就真的尊重中國。網友則推文譏諷，「這就叫吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋」、「抓得好，就是要抓送六百億還唱讚歌的傻逼」。